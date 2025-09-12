Talleres será sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

El encuentro reunirá a más de 150 niños y niñas en la sede central del CAT.

El Club Atlético Talleres (CAT) de Paraná llevará a cabo este sábado, de 10 a 13, el Encuentro de Escuelitas de Básquet. El evento se realizará en las instalaciones del Rojo (Yrigoyen 593), y se espera más que asistan más de 150 niños y niñas.

El evento contará con la participación de escuelitas de básquet de los siguientes clubes: Talleres (Masculino y Femenino), San Martín, Universitario, Diamantino, Neuquén, Sionista y Paracao.

Desde la subcomisión de básquet masculino del CAT anticiparon que será una jornada deportiva y recreativa que busca fomentar el compañerismo, la integración y el amor por el básquet desde los primeros pasos. Además, habrá cantina, juegos y un espacio de diversión para toda la familia sobre el cierre del evento.

Será una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo formativo que realizan las instituciones deportivas de Paraná y la región, y destacar la importancia de fortalecer el desarrollo del minibásquet en nuestra provincia.