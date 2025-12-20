Stang clasificó sexto y buscará el título el domingo

En la tarde de este sábado tuvo lugar la clasificación del TC 2000 en el marco de la última fecha del campeonato. El escenario fue el autódromo Eusebio Marcilla de Junín, donde los pilotos buscaron el mejor registro posible rumbo a la final del domingo.

En ese marco, el más destacado de todos fue Franco Vivian. Que completó una vuelta de un minuto, 22 segundos y 672 milésimas que le permitieron quedarse con la pole de la competencia. Detrás quedaron Marcelo Ciarrocchi y Leonel Pernía a 478 y 598 milésimas, respectivamente.

Durante un momento de la clasificación, el líder del campeonato Matías Rossi estuvo primero y hasta la alcanzaba con ser tercero para quedarse con la corona de forma anticipada. Esto se debe a que Emiliano Stang estaba quinto y no le alcanzaba para pelear por el título, pero las cosas cambiaron.

Marcelo Ciarrocchi se metió en el segundo puesto y retrasó a Rossi al cuarto lugar, forzando que la definición entre el Misil y Stang se postergue a este domingo. Luego de la prueba de tanques llenos que tendrá lugar a las 9, llegará la competencia a partir de las 12.55 que dejará a un ganador luego de 35 minutos más una vuelta.

Tanto Rossi como Stang cuentan con chances de adueñarse de la categoría y convertirse en el primer campeón de la historia con el nuevo vehículo SUV de 500 caballos de fuerza de potencia.

Clasificación | TC 2000 | Fecha 12 (en Junín)

1°) Franco Vivian (Chevrolet): 1’22”672/1000.

2°) Marcelo Ciarrocchi (Toyota): a 478/1000.

3°) Leonel Pernía (Honda): a 598/1000.

4°) Matías Rossi (Toyota): a 642/1000.

5°) Gabriel Ponce de León (Toyota): a 912/1000.

6°) Emiliano Stang (Toyota): a 1”87/1000.