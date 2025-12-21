Un incendio afectó severamente una vivienda en Crespo

El trabajo bolmberil demandó más de una hora en la vivienda.

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 2:00 y hasta las 3:15, bomberos voluntarios protagonizaron una intervención en Crespo. Se confirmó a Estación Plus que se alertó sobre un incendio generalizado, en el primer piso de una vivienda de calle Los Olivos.

"Ante la emergencia, se dispuso el despacho inmediato de tres dotaciones, con un total de 10 bomberos, quienes al arribar al lugar constataron la magnitud del siniestro y comenzaron de inmediato con las tareas de extinción y control", puntualizaron.

El fuego fue extinguido en su totalidad, evitando su propagación a otros sectores de la vivienda y propiedades linderas.

Bomberos recordó que no cuentan con peritos para la determinación del origen del siniestro. Afortunadamente, no hubo personas afectadas.