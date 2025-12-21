Copa Entre Ríos: San José y La China golearon en la segunda fecha

Mientras la organización de la Copa Entre Ríos postergó la disputa de la segunda fecha del fútbol masculino, el torneo femenino tuvo actividad este domingo. A excepción del encuentro entre Caballú de La Paz y Barrio Sud de Villaguay, que fue postergado, hubo dos partidos que se llevaron a cabo.

Por la tarde, Social y Deportivo San José recibió a Sportivo Peñarol de Tala en el estadio 20 de Noviembre y lo goleó por 6-0 en el marco de la Zona 3 del campeonato. Los tantos de la victoria del Auriazul fueron de Jésica Villalba (por triplicado), Maia Lugrín, Melanie Zaballo y María Ortiz. Por este mismo grupo quedó libre Deportivo Urdinarrain.

Más tarde comenzó el partido entre Atlético Uruguay y La China en el estadio Simón Plazaola. En el marco de la Zona 5, el conjunto visitante se impuso por 5-0. De esta manera, La China se estrenó en el torneo con una goleada a favor.

Además del encuentro postergado por la Zona 1, este martes se prevén dos partidos: San Benito de Paraná recibirá a Malvinas de La Paz (Zona 1); y Atlético Nueva Vizcaya será local de Los Teros de Feliciano (Zona 2).

Se jugó un partido

Entre los varones finalmente sí hubo actividad: el Club Engranaje recibió a Atlético Colonia Elía y lo venció por 2-0 en Concepción del Uruguay. Fue en el marco de la Zona 5 del torneo masculino. Por ese mismo grupo se postergó el duelo entre Caballú de La Paz y Malvinas de Federal.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 2

-Zona 1:

POSTERGADO:

Caballú (La Paz) - Barrio Sud (Villaguay).



Martes 23/12:

17: San Benito (Paraná) - Malvinas (La Paz).



-Zona 2:

Sábado 20/12:

Santa Rosa (Chajarí) 1-2 Santa María de Oro (Concordia).



Martes 23/12:

19: Atlético Nueva Vizcaya - Los Teros (Feliciano).



-Zona 3:

Domingo 21/12:

San José 6-0 Peñarol (Tala).



Libre: Deportivo Urdinarrain.



-Zona 4:

Viernes 19/12:

Gimnasia (Concepción del Uruguay) 2-1 La Higuera (Concepción del Uruguay).



Libre: Juventud Unida (Gualeguaychú).



-Zona 5:

Domingo 21/12:

Atlético Uruguay 0-5 La China (Concepción del Uruguay).



Libre: Independiente (Gualeguaychú).