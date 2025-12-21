Catamarca: el ex intendente de la localidad de Londres chocó contra un árbol y murió

La provincia de Catamarca se vio sacudida este domingo con la noticia de la muerte del ex intendente de la localidad de Londres, Gilberto Orlando Santillán, quien chocó con su camioneta en la Ruta Nacional 40. Tras conocerse su fallecimiento, dirigentes de la política local se expresaron en sus redes sociales y lo despidieron.

Según se conoció hasta el momento, el hecho ocurrió cerca de las 4:45 de la mañana a la altura del kilómetro 4.082, cuando, por motivos que aún se investigan, Santillán perdió el control de su camioneta Toyota Hilux de color gris y se estrelló contra un árbol. Luego del impacto, las autoridades llegaron al lugar y lograron trasladarlo al Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz”, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, finalmente falleció producto de las heridas.

En cuanto a las actuaciones judiciales, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial. Las fiscales intervinientes, Dra. Reartes y Dra. Flores, instruyeron la realización de peritajes accidentológicos y la recopilación de testimonios clave para reconstruir la mecánica del siniestro. Ahora, bucarán determinar si existieron factores externos, el estado del asfalto o alguna descompensación previa que haya podido influir en el desenlace..

La figura de Gilberto Orlando Santillán ocupa un lugar destacado en la historia política local de este pueblo turístico, que tiene la particularidad de que fue fundado en 1558 y tiene el récord de ser la segunda ciudad más antigua del país, detrás de Santiago del Estero. En ese sentido, logró ser intendente de Londres durante cinco mandatos, acumulando un total de veinte años al frente de la comuna, indicó Infobae.

Además, ocupó la presidencia del Partido Justicialista en el departamento Belén y mantuvo un alto perfil como dirigente del oeste catamarqueño. Su administración se caracterizó por la continuidad en la gestión y el impulso de proyectos públicos orientados al desarrollo de la región.