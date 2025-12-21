La muerte que golpea a George Clooney: su desgarrador mensaje

El actor George Clooney atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras confirmarse la muerte de su hermana mayor, Adelia Zeidler, a los 65 años.

Ada, como la llamaban afectuosamente, falleció en Kentucky luego de una valiente lucha contra el cáncer. El ganador del Oscar la despidió con un conmovedor mensaje, resaltando el coraje con el que enfrentó su enfermedad hasta el último momento.

La pérdida de Adelia golpea de cerca al entorno íntimo de los Clooney. La noticia se dio a conocer desde Edgewood, Kentucky, donde la mujer permanecía internada rodeada de su familia más cercana.

A través de un comunicado cargado de emoción, el actor George Clooney rindió tributo a la memoria de su hermana, describiéndola como su máximo referente personal. "Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con coraje y humor. Nunca conocí a alguien tan valiente. Amal y yo la vamos a extrañar terriblemente", expresó el protagonista de “Ocean's Eleven”.

Quién fue Adelia Zeidler

A pesar de pertenecer a una de las familias más famosas del espectáculo, Adelia Zeidler eligió un camino alejado de los flashes.

Nacida el 2 de mayo de 1960, dedicó gran parte de su vida a su verdadera vocación en el estado de Kentucky: se desempeñó durante décadas como profesora de arte en una escuela primaria de Augusta, donde dejó una huella imborrable por su compromiso con la educación infantil.

Además, fue una figura sumamente respetada por su comunidad, logrando mantener su vida privada al margen de la fama mundial de su hermano y de su tía, la mítica cantante Rosemary Clooney.

La familia siempre fue el refugio del actor. Ada se había casado en 1987 con el capitán Norman Zeidler —fallecido en 2004— en una ceremonia que hoy se recuerda como un hito familiar, donde George participó de las lecturas y Rosemary Clooney cantó para los novios.

Aunque evitaba la exposición, una de sus últimas apariciones públicas significativas fue en 2014, cuando viajó a Venecia para ser testigo de honor en la boda de George y Amal Clooney, demostrando el lazo inquebrantable que siempre mantuvo con el actor.

Fuente: Noticias Argentinas.