Había cerca de 100 personas en la fiesta clandestina donde secuestraron armas de fuego

El procedimiento se realizó tras reiterados llamados al 911 por ruidos molestos. La Policía intervino en una fiesta y secuestró armas de fuego y municiones.

En la madrugada del domingo, personal policial llevó adelante un procedimiento en calle Romina Ibarra, en la ciudad de Paraná, luego de que ingresaran numerosos llamados a la Sala del 911 alertando por música a alto volumen.

Al arribar al lugar, el jefe de la Comisaría Quinta constató la realización de una fiesta de gran concurrencia, con la presencia de alrededor de 100 personas. Ante esta situación, se dio intervención al área de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná, se labró el acta correspondiente y se solicitó la colaboración de otros móviles policiales para proceder al despeje del lugar.

Durante el control de las personas presentes, uno de los asistentes se dio a la fuga. Tras ser alcanzado a pocos metros, los efectivos constataron que llevaba en una riñonera una pistola de juguete y un cuchillo, los cuales fueron secuestrados.

En el operativo también se hizo presente el subjefe Departamental, quien colaboró en la dispersión de las personas. Más tarde, cuando un vehículo de una aplicación de transporte ingresó al lugar para retirar a dos mujeres que habían quedado en la zona, se realizó un control preventivo, indicó La Voz.

En ese marco, al requisar una cartera, los uniformados hallaron dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y otra calibre .22, además de tres cargadores con cartuchería completa. Según se informó, ambas armas tenían cartuchos en recámara.

