Acassuso le ganó a Deportivo Armenio y jugará la Primera Nacional 2026

Este domingo se llevó a cabo la final de vuelta del Reducido en el Torneo Metropolitano 2025. En el Estadio Armenia ubicado en Ingeniero Maschwitz, Deportivo Armenio recibió a Acassuso. En la ida, Acassuso ganó por 1-0, con lo que tenía ventaja: un empate le permitiría el ascenso. El árbitro del juego fue Hernán Ángelongelo.

El equipo anfitrión, conducido por el ex entrenador de Patronato y Gimnasia de Concepción del Uruguay, Marcelo Fuentes, estaba obligado a ganar, pero la presión de buscar el resultado le pegó rápidamente en contra.

Sobre los ocho minutos del partido, Imanol Segovia le cometió una fuerte falta a Agustín Hermoso dentro del área cuando este último estaba intentando desbordar por el costado izquierdo. Mastrángelo sancionó penal y de la ejecución se encargó David Escalante.

Ya a los 10 minutos, el atacante sacó un derechazo que se metió contra el poste izquierdo del arco local y puso el 1-0. En el global estaban 2-0 y la obligación se volvió más pesada para el anfitrión.

El primer tiempo transcurrió sin más cambios en el marcador, al igual que los primeros 25 minutos del complemento. Sin embargo, Deportivo Armenio acabó alcanzando el empate.

Fue a los 25, luego de un tiro de esquina ejecutado por Tomás Jerez Sayago desde el costado derecho. El defensor Nahuel Troxler ganó de cabeza y remató contra el poste izquierdo del arco de Federico Tursi para estampar el 1-1 parcial. Con la igualdad, el Tricolor estaba a un paso de empatar el global.

Sin embargo, los minutos pasaron y ya no hubo más cambios en el tanteador. Fue empate 1-1 en el estadio Armenia, lo que le otorgó el ascenso a Acassuso a la Primera Nacional. Con la llegada del Quemero se concretaron todos los cambios de equipos previstos para la segunda división del fútbol argentino, que la próxima temporada contará con 36 equipos. El sorteo de grupos y fixture se realizará este lunes 22 de diciembre.

-SÍNTESIS-

Deportivo Armenio 1-1 Acassuso.



Goles:

10’PT: David Escalante -penal- (ACA).

25’ST: Nahuel Troxler (ARM).



Formaciones:

Deportivo Armenio: Iván López; Nahuel Troxler, Imanol Segovia, Lucas Medina, Simón Ávalos; Santino Lagomarsino, Nahuel Sica, Diego Barrionuevo; Jonathan Herrera, Gonzalo Maldonado y Gonzalo Figueroa.

DT: Marcelo Fuentes.



Acassuso: Federico Tursi; Juan Ponce De León, Lucas Pioli, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; Kevin Dubini, David de Stéfano, Agustín Hermoso, Felipe Senn; Lucas Rey y David Escalante.

DT: Darío Lema.



Cambios:

ET: ingresó Luciano Villalva por Gonzalo Maldonado (ARM).

ET: ingresó Tobías Luna por Diego Barrionuevo (ARM).

10’ST: ingresó Tomás Habib por David Escalante (ACA).

14’ST: ingresó Tomás Jerez Sayago por Gonzalo Figueroa (ARM).

19’ST: ingresó Jonathan Raccio por Agustín Hermoso (ACA).

20’ST: ingresó Santiago Scacchi por Lucas Rey (ACA).

27’ST: ingresó Ramón Gerez por Santino Lagomarsino (ARM).

28’ST: ingresó Elián Robles por Felipe Senn (ACA).

28’ST: ingresó Bruno Dordoni por Kevin Dubini (ACA).

32’ST: ingresó Julián Echeverría por Jonathan Herrera (ARM).



Amonestados:

18’PT: Kevin Dubini (ACA).

2’ST: Santino Lagomarsino (ARM).

8’ST: Joel Ghirardello (ACA).

22’ST: Federico Tursi (ACA).

32’ST: Simón Ávalos (ARM).



Árbitro: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Armenia.