River Plate confirmó la contratación de Aníbal Moreno

Este domingo fue un día de novedades para River Plate. En miras a la próxima Liga Profesional, este domingo confirmó su segunda contratación para la disputa de los torneos locales y la Copa Sudamericana. A la llegada de Fausto Vera se sumó el arribo de Aníbal Moreno.

El futbolista nacido en San Fernando del Valle el 13 de mayo de 1999 proviene de Palmeiras, en donde estuvo las últimas dos temporadas. Con el conjunto brasileño, el mediocampista jugó un total de 55 partidos durante el último año y otorgó dos asistencias. Tuvo participaciones en la Serie A (Primera División brasileña), Libertadores, Copa de Brasil, Mundial de Clubes y el Campeonato Paulista.

Pese a contar con bastante actividad durante el último año, el surgido en Newell’s y con pasado en Racing decidió buscar aún más continuidad en River Plate. Para esto, el Millonario preparó una oferta de siete millones de dólares que Palmeiras aceptó y se hizo dueño de su pase.

Como River compró la totalidad de su pase, Moreno firmó un contrato con el Millonario por cuatro temporadas: jugará allí hasta diciembre de 2029. De esta manera, el equipo de Marcelo Gallardo renovó parte del mediocampo, ya que se suma al arribo de Vera, proveniente de Atlético Mineiro.

Hasta el momento, River sumó dos incorporaciones al cabo de dos días de pretemporada. En la búsqueda por dejar atrás un magro 2025, la dirigencia del club de Núñez va dándole forma a un plantel con el que intentará se protagonista durante 2026.