Federico Bravo es el tercer refuerzo de Patronato

Este domingo Patronato confirmó la llegada de Federico Bravo para vestir la camiseta del Rojinegro en la Primera Nacional 2026. El mediocampista de 32 años, que se transformó en el tercer refuerzo de la institución en esta pretemporada, jugará en el equipo paranaense por segunda vez en su carrera.

El cordobés nacido en Jesús María viene de jugar en Chacarita Juniors para el que participó en 29 partidos de la última Primera Nacional. El mediocampista central aportó dos goles a lo largo de una temporada que tuvo al Funebrero como candidato a la clasificación al Reducido hasta una mala racha en la que acumuló 10 partidos sin ganar.

Bravo pasó por Patronato en la temporada 2018/19 y en el Rojinegro jugó un total de 18 partidos en los que aportó un gol y una asistencia. Durante su estadía disputó la Superliga y alternó entre suplencia y titularidad. Fue parte del equipo que salvó la categoría en el duelo ante Argentinos Juniors que acabó con victoria por 2-1 con goles de Gabriel Carabajal en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Con su llegada, el plantel dirigido por Rubén Forestello suma experiencia en el mediocampo. Se trata del tercer refuerzo en esta pretemporada, ya que se suma a Agustín Araujo y Franco Meritello. Por otra parte, también se confirmaron las continuidades de Alan Sosa y Maximiliano Rueda, con lo que el plantel va tomando forma.

El vínculo de Bravo con la institución Rojinegra se extenderá hasta diciembre de 2026, por lo que la firma del contrato lo vincula a la institución por un año.

Más refuerzos

Se espera que en las próximas horas haya novedades en Patronato. Tomás Attis, cuyo pase pertenece a Belgrano, podría recalar en el Rojinegro. El atacante de último paso por Sportivo Belgrano coincidió con Forestello en Gimnasia y Tiro de Salta, por lo que el entrenador sabe lo que puede obtener con su llegada.