Factor Fun, 25 años de unión y amor por la música negra

Hay historias que empiezan de manera inesperada. El nacimiento de Factor Fun, allá por el año 2000, fue un encuentro entre músicos que venían de otros caminos y que, sin saberlo, estaban por abrir una etapa larguísima en la música entrerriana.

“La banda la forma Peter Palacios, que es un guitarrista que venía de tocar con Acólitos Anónimos, y se juntó con ‘Ricky’ Rodríguez, con la idea de hacer una banda de covers de clásicos del funk, sobre todo, y el soul”, recuerda Sebastián Chilotegui en diálogo con ANÁLISIS. Los primeros ensayos, los primeros arreglos y el debut inolvidable en Cangrejo, en Bajada Grande, quedaron grabados como un punto de partida. El nombre surgió como una declaración de intenciones. “El nombre viene porque es factor diversión. Fan es diversión, pasarla bien, buena onda en inglés”. Era eso. Factor diversión. Un impulso simple, que todavía hoy está intacto.

Con el correr de los años, los covers quedaron atrás y surgieron las primeras composiciones propias. Pero algo permaneció desde el inicio: una afinidad profunda con la música negra. Funk, soul, groove. Ese pulso que unió a sus integrantes incluso cuando todo alrededor cambiaba.

“Lo que nos mantiene unidos es la pasión por la música principalmente y por la música negra, eso es lo que nos mantiene unidos”, dice “Chilo”. La amistad entre él, Mariano Rochi y Ricky es el otro hilo que resistió. Los tres, en distintos momentos, vieron pasar una larga lista de músicos por la banda. “Ha pasado una cantidad de guitarristas, trompetistas, coristas, saxofonistas, eso es lo que más ha cambiado en estos 25 años”.

La rotación, con los años, dejó una enseñanza. “Quien no quiere estar en la banda, es mejor que se vaya”. Un aprendizaje simple y duro a la vez, en un proyecto tan largo, la pertenencia solo funciona si hay ganas, convicción y deseo de estar ahí.

Y también está lo otro que ilumina, el aporte de energías cuando llegan los nuevos. “Nos pasa con el guitarrista nuevo que cuando lo llamamos se puso recontento y nos sigue agradeciendo”, destacó Sebastián.

La autogestión, un gran desafío

Sostener una banda independiente desde Entre Ríos durante 25 años implica, además del talento, una cuota enorme de administración paciente. “El desafío grande sigue siendo y fue la autogestión”, resume Chilotegui. Conseguir las fechas, poner un caché, evitar el trabajo “a porcentaje”, defender el valor del laburo propio.

Esa lógica marcó un ritmo lento pero firme. “Los discos salen casi 10 años, o por lo menos cinco, porque hay que juntarla la plata”. Cada producción implicó ahorro, espera, insistencia. Y también la búsqueda permanente de músicos para completar la formación: “Sobre todo los vientistas siempre es un problema, conseguir músicos que quieran estar y comerse todo el viaje de una banda”.

La autogestión dejó anécdotas insólitas, muchas de ellas ligadas a las giras. “Cuando viajás vas a donde te alojan. Nos hemos encontrado con dormir en un sofá, o sobre una frazada, o sobre un colchón pelado o con bolsa de dormir”. Es la historia de tantas bandas del interior, con hoteles inciertos, colchones finitos, frío, calor y al día siguiente un show que lo justifica todo.

El público y las plataformas

La relación con el público entrerriano es otra forma de medir el paso del tiempo. “El público que nos iba a ver hace 20 años, hoy ya está grande, se casó, tiene hijos y ya no sale”, admite Chilotegui. Ese crecimiento natural, inevitable podría haber vaciado los conciertos. Pero apareció una camada nueva, primero de 35, luego de 30, y ahora de 25 años.

El recambio sostiene la pista. El baile, el canto, la entrega. “El público que va a ver a Factor baila, algunos cantan los temas, que es un montón ya para nosotros. No es un público pasivo”, cuenta Sebastián. En un género que se vive con el cuerpo, esa participación es una medida de continuidad.

La transición del CD a las plataformas llegó en un momento crítico. Cuando estaban por lanzar Farm Machine en 2020, el presupuesto no alcanzaba para fabricar los discos. “Me acuerdo que en ese momento gente de Buenos Aires nos dijo: ‘olvídate del disco físico, ya fue eso’”. Para la banda, que venía del formato tradicional, la idea era casi impensable. Pero lo hicieron, y el álbum salió directo a las plataformas. “Así fue, lo largamos en las plataformas y nunca salió el físico”, confiesa.

Ahora preparan “cajitas” especiales con un código QR que dará acceso a toda la discografía y a un tema nuevo. Un puente entre aquel objeto entrañable y el presente digital.

Celebración y creación en movimiento

Los 25 años se celebraron el 29 de noviembre en Tierra Bomba. Un show largo, intenso, que repasó los discos, con un solo invitado especial, Peter Palacios, el fundador. Un gesto simbólico que cerró un círculo sin solemnidad.

Pero Factor Fun no se queda ahí. Están por lanzar “Nueva emoción”, un single, y ya trabajan en otro tema para 2026. “Es muy difícil, ahora nos quedamos sin dinero, así que hay que volver a juntar”, comenta el baterista. Lo dicen sin dramatismo, es parte de la dinámica natural de una banda que aprendió a avanzar a su propio ritmo.

El futuro, para ellos, no admite grandes enunciados. No hace falta. “Seguramente nos encontrará tocando, creando alguna canción nueva y girando por ahí”, expresa el músico.

A las bandas nuevas les dejan un consejo surgido de la experiencia: moverse. “Contactarse con otras bandas, hacer intercambios, eso nosotros lo hacíamos hace 15 años”. La idea del “ida y vuelta”, de tocar en otra ciudad y luego recibir a esa banda en Paraná, aparece como un método artesanal y efectivo, todavía vigente.

Un mensaje al Factor Fun del 2000

Cuando se le pregunta qué le diría a aquella formación inicial, Chilotegui responde sin titubeos: “Que se mantenga ahí firme en la lucha musical que es tan difícil. Y mantenerse firme en lo que cree musicalmente y artísticamente y darle para adelante”.

Es una conclusión después de 25 años de ruta, de ensayos eternos, de cambios de integrantes, de discos que tardan y llegan, de escenarios chicos y grandes, de colchones flacos y de noches inolvidables.

Factor Fun sigue con la misma energía que en Cangrejo, con el mismo pulso negro, con la misma idea de diversión y la pasión por música que los sostuvo desde el comienzo.

Los integrantes

Ricardo Rodríguez (saxo, teclados)

Mariano Rochi (bajo)

Sebastián Chilotegui (voz, batería)

Maxi Herlem (saxo)

Eugenia Dappen (coros)

Facu Ludi (guitarra)

Lautaro González (percusión, batería)

Shulamit Silvestre (coros)

Fabián Cáceres (saxo)