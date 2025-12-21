Alemania, el destino futbolístico y de los sueños de Alejo Sánchez Romero

Empezó en Patronato, siguió por Belgrano, luego el camino lo llevó a Paraguay y España. Futbolísticamente el defensor o volante Alejo Sánchez Romero, va sumando millas futboleras y experiencias personales. Así la actualidad lo encuentra en el SV Atlas de Delmenhorst (localidad del Noroeste de Alemania, cercana a Bremen la tercera ciudad más poblada del país). Un equipo de ascenso que peleará en el primer semestre de 2026 para subir a la Cuarta División. “Ha sido un año de mucho aprendizaje”, sostiene a la distancia.

- ¿Qué es de tu vida futbolística?

-Actualmente estoy jugando en la Quinta División del fútbol alemán. Estoy en un club que trabaja muy bien y en el torneo estamos peleando los puestos de arriba.

-Qué balances haces del 2025 deportivo y personal.

-El 2025 ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Estoy en una etapa de mi vida que me permite hacer mucha reflexión sobre el pasado. También, estoy bastante enfocado en hacer cosas diferentes además de jugar. Así que muy motivado de cara al 2026.

-Contame aspectos del ascenso del fútbol alemán y un comparativo con el argentino.

-El fútbol alemán se podría describir como aguerrido, muy físico y con muchos duelos individuales. Haciendo una comparativa, se podría decir que no es tan estratégico como el español, y se asemeja más a la intensidad del fútbol argentino.

-Tenes nacionalidad italiana, jugaste además en España ¿La idea es volver allí o pensar en Argentina?

-Soy ciudadano italiano. Lo que me da mucha libertad para moverme aquí. Creo que la idea de volver a España puede ser posible en el futuro, tengo muchas amistades y es un país que me encanta.

-Jugaste en Argentina, Paraguay, España, Alemania ¿Qué te dejó cada país donde actuaste?

-Todos los lugares donde estuve fueron, de alguna u otra forma, un aprendizaje constante. Me da mucha alegría y orgullo poder decir que siempre donde estuve pude progresar en lo deportivo y hacer muchas amistades. Es lo que más rescato.

-En Argentina es difícil que el jugador de ascenso pueda mantenerse con el sueldo profesional, ¿pasa lo mismo en Alemania?

-Aquí es muy diferente. Hay muchísimas ayudas hacia los clubes, tanto públicas como privadas. Que permiten a los jugadores poder recibir sumas que a muchos les alcanza para vivir solo del fútbol. Pero la mentalidad de aquí no les permite hacer eso, siempre están pensando en trabajar o estudiar además de jugar.

- ¿De qué puesto estuviste jugando? ¿Pudiste mantener la titularidad?

-Este año ha sido el más difícil para mí desde lo personal. Me ha costado mucho ganarme la titularidad, pero a base de esfuerzo y trabajo me voy haciendo un lugarcito. Pero esto me ha llevado a adaptar mi juego a las necesidades del equipo. A veces, cuando uno no tiene lugar en su posición tiene que ser inteligente para buscar el hueco. He sabido jugar de mediocentro defensivo y ofensivo en algunas situaciones.

-Un deseo para 2026, personal y colectivo.

-El torneo termina en mayo. Mi gran objetivo para esta temporada es el ascenso. Ya lo logré en España y ahora quiero volver a repetirlo aquí.

-Tu padre, Gustavo Sánchez Romero (reconocido y recordado periodista) siempre habló con orgullo de vos. ¿Cómo lo guardas en la memoria?

-Sin la ayuda de papá no hubiera estado acá hoy, y posiblemente este sueño de ser futbolista se hubiera apagado justo después de irme de Patronato. El y mi familia me empujaron a seguir. Lamentablemente no puedo darle las gracias una vez más. Pero es algo que pienso y agradezco todos los días. Realmente una parte de mi juega por él. Para cumplir nuestro sueño.