TC: ganó Canapino en un fin de semana negativo para Werner

Este domingo se disputaron las series y la carrera correspondientes a la undécima fecha del Turismo Carretera. En el autódromo Rosendo Hernández de San Luis se desarrolló la actividad que tuvo la participación de tres pilotos entrerrianos: Mariano Werner, Agustín Martínez y Nicolás Bonelli.

En las series los ganadores fueron Julián Santero (siete minutos, 17 segundos y 711 milésimas), Agustín Canapino (siete minutos, 17 segundos y 452 milésimas) y Marcelo Agrelo (siete minutos, 20 segundos y 677 milésimas). Con estos resultados, el ordenamiento en la final fue Canapino-Santero-Agrelo.

Para los entrerrianos la suerte fue dispar: Werner abandonó en la serie más rápida; Martínez terminó segundo y Bonelli fue octavo en la segunda batería más veloz. Con esos resultados, los pilotos se acomodaron de la siguiente forma en la grilla para la final: Martínez largó 9°, Bonelli partió 24° y Werner salió desde el último lugar.

El ganador de la final fue Canapino de punta a punta. El piloto de Chevrolet toleró el ataque de Santero en la primera curva de la competencia y de allí en más construyó una sólida victoria que no dejó ningún tipo de dudas. El único desafío que tuvo fue en la 12ª vuelta, cuando ingresó el auto de seguridad por el despiste de Diego De Carlo, pero el Titán de Arrecifes lo sorteó sin problemas.

Luego de 39 minutos, 36 segundos y 125 milésimas, el piloto de Chevrolet completó los 25 giros de competencia y se quedó con la victoria. Detrás quedaron Santero, a un segundo y 610 milésimas, y Santiago Mangoni, a un segundo y 610 milésimas.

El mejor de los entrerrianos fue Martínez en el séptimo lugar, mientras que Bonelli fue 22° y Werner, de mal domingo, abandonó en la novena vuelta y acabó en el 44° lugar del clasificador.

En la Copa de Oro lidera Canapino con 61 puntos, seguido por Santero con 44 (todavía no ganó en el torneo) y Lambiris, con 43. Werner, que cuenta con la victoria, tiene apenas 10 puntos. Martínez, con 189 unidades, está a seis puntos de ingresar entre los tres pilotos de último minuto (José Urcera tiene 195). Bonelli, con 167,5, está a 27,5 de Urcera, el último en ingresar.

La próxima final de la temporada será en el autódromo Ciudad de San Nicolás el fin de semana del 5 de octubre. Será la última fecha antes de que el Turismo Carretera vuelva a la ciudad de Paraná, el 2 de noviembre.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 11 (en San Luis)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 39’36”125/1000.

2°) Julián Santero (Ford): a 1”610/1000.

3°) Santiago Mangoni (Chevrolet): a 1”903/1000.

4°) Mauricio Lambiris (Ford): a 3”98/1000.

5°) Otto Fritzler (Toyota): a 3”524/1000.

---

7°) Agustín Martínez (Ford): a 5”600/1000.

22°) Nicolás Bonelli (Ford): a 25”128/1000.

44°) Mariano Werner (Ford): a 16 vueltas.



Copa de Oro | Turismo Carretera

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 61 puntos.

2°) Julián Santero (Ford): 44.

3°) Mauricio Lambiris (Ford): 43.

4°) Otto Fritzler (Toyota): 42,5.

5°) Santiago Mangoni (Chevrolet): 38,5.

---

11°) Mariano Werner (Ford): 10.