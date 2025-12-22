Última reunión de gabinete de 2025: la Municipalidad de Paraná consolida su gestión estratégica

La intendenta Rosario Romero encabezó la última reunión de gabinete ampliado del 2025. En el encuentro, se hizo un balance de este año de gestión y se proyectaron los objetivos para el 2026. En el encuentro participaron secretarios, funcionarios de distintas áreas y concejales.

"Terminamos un año pleno de logros", aseguró Romero, quien instó a los funcionarios a trabajar por un Estado de gestión estratégica. “En primera instancia nos constituimos como un Estado facilitador, pero hoy es necesario darle una visión estratégica para poder llevar soluciones a nuestra comunidad”.

“El balance del año de la gestión es altamente positivo en el cual hemos cumplido muchas de las metas que nos planteamos. Nosotros hacemos hincapié en esta idea de tener una gestión que está con el vecino, está en el día a día y a la vez planifica, se pone metas de largo plazo, proyecta obras y prioriza obras que tengan alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y en los servicios públicos”, señaló el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

“Se pasa de un Estado facilitador a un Estado que proyecta obras estratégicas. Ya lo venimos haciendo con el Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable tendiendo nueva cañería para la provisión de agua potable para la zona oeste. Otra obra significativa es la continuidad de Ruta 12/Circunvalación donde destinamos muchos recursos municipales para finalizarlo en el marco de una mirada de una Paraná turístico, productiva y estratégica pensando en el futuro de la ciudad”, manifestó el funcionario.

Además, el jefe de Gabinete destacó la nueva concesión del transporte masivo de pasajeros con una nueva empresa en la ciudad que comenzó a circular desde el pasado 7 de diciembre y los planes estratégicos como el Plan de Arbolado, Plan Paraná 100% Led, el Plan de sistematización de los arroyos y las distintas iniciativas de las áreas municipales.

Por su parte, desde el bloque oficialista del Concejo Deliberante se acompañaron e impulsaron las distintas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo Municipal. “Desde el Concejo Deliberante acompañamos todas las políticas públicas que nuestra Intendenta ha impulsado. La mayoría de las ordenanzas se han votado por unanimidad, pero por unanimidad también de nuestro bloque que eso también demuestra un Estado que articula en conjunto y que tiene sentido de pertenencia”, sostuvo la edil, Luisina Minni.