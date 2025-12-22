Tini Stoessel pasó por el quirófano: ¿qué se hizo?

A tan solo horas después de subirse al escenario junto a Miranda! el sábado pasado, la cantante Tini Stoessel ingresó a una clínica privada para someterse a una intervención quirúrgica secundaria el domingo a la mañana.

Las sensuales postales de Tini Stoessel en la playa con su nuevo aspecto y la reacción de Young Miko al verloSegún supo la Agencia Noticias Argentinas, la artista habría elegido el mismo establecimiento donde se realizó su primera cirugía de aumento mamario.

La noticia la dio a conocer el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X: “Tini fue intervenida quirúrgicamente hoy: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado”.

Acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, la cantante habría ingresado a la Clínica Zabala con un estricto protocolo de seguridad a primeras horas del domingo, ya que, la cita para la operación era a las 10, hora en la que se llevó a cabo.

Aún se desconoce si el cambio de prótesis fue por alguna disconformidad con el resultado o por un problema físico atribuido al tamaño de las mismas.

Fuente: Noticias Argentinas.