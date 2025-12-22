Encuentro radical en Villaguay para analizar la realidad política y económica

La Unión Cívica Radical (UCR) tuvo una reunión provincial este viernes en el Comité Departamental de Villaguay. En el encuentro se analizó la realidad política y económica. La actividad congregó a funcionarios y a dirigentes sin responsabilidades institucionales de diversos sectores internos.

La diputada provincial María Elena Romero (JxER) emitió un comunicado de prensa en el que puso el acento en la necesidad de mostrar un radicalismo cohesionado frente a un contexto económico y social complejo. “Nos toca atravesar un escenario desafiante, tanto a nivel provincial como nacional, y es precisamente en estos momentos cuando el radicalismo debe mostrarse unido, firme y con claridad de rumbo”, afirmó.

Romero reconoció que la crisis y la desconfianza ciudadana hacia la política interpelan a diario a la dirigencia, pero sostuvo que lejos de paralizar al partido, ese escenario debe fortalecerlo. “La Unión Cívica Radical nació y creció en contextos adversos y siempre supo estar a la altura, poniendo el interés público por encima de cualquier especulación”, remarcó.

Al término de la actividad, la legisladora subrayó que la unidad partidaria no puede reducirse a una consigna. “La unidad es una construcción cotidiana, basada en el respeto, el debate franco y la responsabilidad compartida. Y es una tarea aún mayor para quienes tenemos responsabilidades institucionales, porque nuestras decisiones representan a toda una historia y a miles de afiliados”, señaló.

Romero reivindicó los valores históricos del radicalismo como una guía vigente para la acción política y no como una referencia nostálgica. Enumeró entre ellos la defensa de la democracia, el estado de derecho, la igualdad de oportunidades, la educación pública, la justicia y el respeto por las instituciones, y sostuvo que esos principios deben orientar cada decisión de gobierno y de gestión legislativa.

En ese marco, planteó tres características que, a su juicio, deben definir hoy a la política: ética pública, compromiso social y honestidad. “La ética pública es coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos; el compromiso social implica una política cercana a la gente y a sus problemas reales; y la honestidad es irrenunciable, en el manejo de los recursos, en la palabra y en las ideas”, expresó.

Como ejemplo, la diputada evocó la figura de Arturo Illia, a quien definió como “símbolo de austeridad, transparencia y dignidad en el ejercicio del poder”.

“Reivindicar esas figuras no es un ejercicio nostálgico, sino un acto de coherencia política: recordar que se puede gobernar con decencia, sensibilidad social y profundo respeto por las instituciones”, sostuvo.

Romero también destacó el trabajo de quienes hoy ocupan responsabilidades en municipios, concejos deliberantes, juntas de gobierno, comunas y en la Legislatura, y remarcó el rol clave de la militancia de base. “Nada de esto sería posible sin un partido vivo, organizado y participativo. Los correligionarios que no cumplen funciones públicas, pero sostienen los comités y la vida partidaria, son la columna vertebral del radicalismo”, afirmó.

“Sigamos caminando juntos, fortaleciendo nuestro partido hoy más que nunca, honrando nuestra historia y asumiendo el compromiso con el presente y el futuro de Entre Ríos y de la Argentina”, convocó Romero, y concluyó con una referencia a Leandro Alem: “Hoy la Patria más que nunca necesita del esfuerzo de sus buenos hijos”.