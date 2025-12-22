Deportes

Con San José serán 16 los equipos en la Liga Nacional de Vóley Femenina

22 de Diciembre de 2025 - 21:01
San José

El que fue único representante entrerriano en la LAF durante 13 años consecutivos, jugará por el ascenso en Mendoza.

Con la participación del Club Social y Deportivo San José, se confirmaron los equipos que formarán parte de la segunda edición de la Liga Nacional de Vóleibol Femenina, a disputarse del 17 al 28 de febrero de 2026, en Mendoza. El certamen otorgará ascensos para la Liga Argentina Femenina 2027.

El conjunto Azul y oro será el único representante entrerriano en la categoría y competirá entre los 16 equipos que dirán presente en esta temporada. Serán dos más que la edición pasada y vale mencionar que será el primero de Sanjo tras 13 temporadas consecutivas en la máxima categoría.

Los elencos participantes serán: Unión (Santa Fe), San José, Tucumán de Gimnasia (Tucumán), Universitario (Córdoba), Ciudad de Nieva (Jujuy), Glorias (Buenos Aires), Almafuerte (Córdoba), Gimnasia y Tiro (Salta), CGSM Pacífico (Mendoza), Regatas (Mendoza), San Martín (Mendoza), Brujas (Misiones), Banco (Santa Fe), Monteros Vóley (Tucumán), San Martín (Formosa) y selección argentina.

Vale destacar que San José sufrió el descenso de categoría al perder un triangular por la permanencia la temporada pasada, luego de 13 años consecutivos en la élite.

