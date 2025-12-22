Con San José serán 16 los equipos en la Liga Nacional de Vóley Femenina

El que fue único representante entrerriano en la LAF durante 13 años consecutivos, jugará por el ascenso en Mendoza.

Con la participación del Club Social y Deportivo San José, se confirmaron los equipos que formarán parte de la segunda edición de la Liga Nacional de Vóleibol Femenina, a disputarse del 17 al 28 de febrero de 2026, en Mendoza. El certamen otorgará ascensos para la Liga Argentina Femenina 2027.

El conjunto Azul y oro será el único representante entrerriano en la categoría y competirá entre los 16 equipos que dirán presente en esta temporada. Serán dos más que la edición pasada y vale mencionar que será el primero de Sanjo tras 13 temporadas consecutivas en la máxima categoría.

Los elencos participantes serán: Unión (Santa Fe), San José, Tucumán de Gimnasia (Tucumán), Universitario (Córdoba), Ciudad de Nieva (Jujuy), Glorias (Buenos Aires), Almafuerte (Córdoba), Gimnasia y Tiro (Salta), CGSM Pacífico (Mendoza), Regatas (Mendoza), San Martín (Mendoza), Brujas (Misiones), Banco (Santa Fe), Monteros Vóley (Tucumán), San Martín (Formosa) y selección argentina.

Vale destacar que San José sufrió el descenso de categoría al perder un triangular por la permanencia la temporada pasada, luego de 13 años consecutivos en la élite.