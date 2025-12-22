Rugby: Estudiantes enfrentará a Tala, CURNE y Urú Curé en el Torneo del Interior

El Albinegro tiene rivales y fixture definido para el TDI A.

El Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná integrará la Zona 1 del Torneo del Interior A, junto a Tala RC, CURNE y Urú Curé. Así lo confirmó la Unión Argentina de Rugby (UAR) este lunes al dar a conocer los grupos y el fixture para la venidera temporada del certamen nacional.

El debut del Albinegro será como local de Tala; posteriormente se enfrentará a CURNE, como visitante, y luego a Urú Curé, ambos cono visitante. En la segunda rueda, se invertirán las localías, por lo tanto, el conjunto del Parque Urquiza tendrá una presentación afuera y dos como anfitrión.

Al igual que este año –que tuvo como campeón a Marista–, el certamen más federal del país se desarrollará de la misma manera mediante ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y principios de octubre. En la categoría A se dividirán 16 equipos en 4 zonas, mientras que en el TDI B se deberán disputar las reválidas para conocer los grupos.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.

TDI A – Zonas 2026

Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby

Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.

Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.

Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.

TDI A – FIXTURE

Fecha 1 – Sábado 28 de marzo

Gimnasia y Esgrima de Rosario - Marista RC

Tucumán Rugby - Mendoza RC

Estudiantes de Paraná - Tala RC

Urú Curé - CURNE

Universitario de Córdoba - Jockey Club de Rosario

Santa Fe Rugby - Córdoba Athletic

Jockey Club de Córdoba - Duendes RC

Old Resian - La Tablada

Fecha 2 – Sábado 25 de abril

Marista RC - Tucumán Rugby

Mendoza RC - Gimnasia y Esgrima de Rosario

Tala RC - Urú Curé

CURNE - Estudiantes de Paraná

Jockey Club de Rosario - Santa Fe Rugby

Córdoba Athletic - Universitario de Córdoba

Duendes RC - Old Resian

La Tablada - Jockey Club de Córdoba

Fecha 3 – Sábado 30 de mayo

Mendoza RC - Marista RC

Tucumán Rugby - Gimnasia y Esgrima de Rosario

CURNE - Tala RC

Urú Curé - Estudiantes de Paraná

Córdoba Athletic - Jockey Club de Rosario

Santa Fe Rugby - Universitario de Córdoba

La Tablada - Duendes RC

Old Resian - Jockey Club de Córdoba

Fecha 4 – Sábado 27 de junio

Marista RC - Mendoza RC

Gimnasia y Esgrima de Rosario - Tucumán Rugby

Tala RC - CURNE

Estudiantes de Paraná - Urú Curé

Jockey Club de Rosario - Córdoba Athletic

Universitario de Córdoba - Santa Fe Rugby

Duendes RC - La Tablada RC

Jockey Club de Córdoba - Old Resian

Fecha 5 – Sábado 25 de julio

Tucumán Rugby - Marista RC

Gimnasia y Esgrima de Rosario - Mendoza RC

Urú Curé - Tala RC

Estudiantes de Paraná - CURNE

Santa Fe Rugby - Jockey Club de Rosario

Universitario de Córdoba - Córdoba Athletic

Old Resian - Duendes RC

Jockey Club de Córdoba - La Tablada

Fecha 6 – Sábado 1° de agosto

Marista RC - Gimnasia y Esgrima de Rosario

Mendoza RC - Tucumán Rugby

Tala RC - Estudiantes de Paraná

CURNE - Urú Curé

Jockey Club de Rosario - Universitario de Córdoba

Córdoba Athletic - Santa Fe Rugby

Duendes RC - Jockey Club de Córdoba

La Tablada - Old Resian

Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre

CF1 – 1° Zona 1 - 2° Zona 4

CF2 – 1° Zona 2 - 2° Zona 3

CF3 – 1° Zona 3 - 2° Zona 2

CF4 – 1° Zona 4 - 2° Zona 1

Reposicionamiento 1 – 3° Zona 1 - 4° Zona 4

Reposicionamiento 2 – 3° Zona 2 - 4° Zona 3

Reposicionamiento 3 – 3° Zona 3 - 4° Zona 2

Reposicionamiento 4 – 3° Zona 4 - 4° Zona 1

Semifinales – Sábado 26 de septiembre

SF1 – Ganador CF1 - Ganador CF3

SF2 – Ganador CF2 - Ganador CF4

Final – Sábado 3 de octubre

Ganador SF1 - Ganador SF2

TDI B

Reválidas – Sábado 28 de marzo

Cardenales RC - Taraguy RC

Jockey Club de Tucumán - Universitario de San Juan

Sociedad Sportiva - Neuquén RC

Tigres RC - Jockey de Venado Tuerto