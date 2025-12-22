Rugby: Estudiantes enfrentará a Tala, CURNE y Urú Curé en el Torneo del Interior

El Albinegro tiene rivales y fixture definido para el TDI A.
El Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná integrará la Zona 1 del Torneo del Interior A, junto a Tala RC, CURNE y Urú Curé. Así lo confirmó la Unión Argentina de Rugby (UAR) este lunes al dar a conocer los grupos y el fixture para la venidera temporada del certamen nacional.
El debut del Albinegro será como local de Tala; posteriormente se enfrentará a CURNE, como visitante, y luego a Urú Curé, ambos cono visitante. En la segunda rueda, se invertirán las localías, por lo tanto, el conjunto del Parque Urquiza tendrá una presentación afuera y dos como anfitrión.
Al igual que este año –que tuvo como campeón a Marista–, el certamen más federal del país se desarrollará de la misma manera mediante ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y principios de octubre. En la categoría A se dividirán 16 equipos en 4 zonas, mientras que en el TDI B se deberán disputar las reválidas para conocer los grupos.
El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.
TDI A – Zonas 2026
Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.
TDI A – FIXTURE
Fecha 1 – Sábado 28 de marzo
Gimnasia y Esgrima de Rosario - Marista RC
Tucumán Rugby - Mendoza RC
Estudiantes de Paraná - Tala RC
Urú Curé - CURNE
Universitario de Córdoba - Jockey Club de Rosario
Santa Fe Rugby - Córdoba Athletic
Jockey Club de Córdoba - Duendes RC
Old Resian - La Tablada
Fecha 2 – Sábado 25 de abril
Marista RC - Tucumán Rugby
Mendoza RC - Gimnasia y Esgrima de Rosario
Tala RC - Urú Curé
CURNE - Estudiantes de Paraná
Jockey Club de Rosario - Santa Fe Rugby
Córdoba Athletic - Universitario de Córdoba
Duendes RC - Old Resian
La Tablada - Jockey Club de Córdoba
Fecha 3 – Sábado 30 de mayo
Mendoza RC - Marista RC
Tucumán Rugby - Gimnasia y Esgrima de Rosario
CURNE - Tala RC
Urú Curé - Estudiantes de Paraná
Córdoba Athletic - Jockey Club de Rosario
Santa Fe Rugby - Universitario de Córdoba
La Tablada - Duendes RC
Old Resian - Jockey Club de Córdoba
Fecha 4 – Sábado 27 de junio
Marista RC - Mendoza RC
Gimnasia y Esgrima de Rosario - Tucumán Rugby
Tala RC - CURNE
Estudiantes de Paraná - Urú Curé
Jockey Club de Rosario - Córdoba Athletic
Universitario de Córdoba - Santa Fe Rugby
Duendes RC - La Tablada RC
Jockey Club de Córdoba - Old Resian
Fecha 5 – Sábado 25 de julio
Tucumán Rugby - Marista RC
Gimnasia y Esgrima de Rosario - Mendoza RC
Urú Curé - Tala RC
Estudiantes de Paraná - CURNE
Santa Fe Rugby - Jockey Club de Rosario
Universitario de Córdoba - Córdoba Athletic
Old Resian - Duendes RC
Jockey Club de Córdoba - La Tablada
Fecha 6 – Sábado 1° de agosto
Marista RC - Gimnasia y Esgrima de Rosario
Mendoza RC - Tucumán Rugby
Tala RC - Estudiantes de Paraná
CURNE - Urú Curé
Jockey Club de Rosario - Universitario de Córdoba
Córdoba Athletic - Santa Fe Rugby
Duendes RC - Jockey Club de Córdoba
La Tablada - Old Resian
Cuartos de final – Sábado 12 de septiembre
CF1 – 1° Zona 1 - 2° Zona 4
CF2 – 1° Zona 2 - 2° Zona 3
CF3 – 1° Zona 3 - 2° Zona 2
CF4 – 1° Zona 4 - 2° Zona 1
Reposicionamiento 1 – 3° Zona 1 - 4° Zona 4
Reposicionamiento 2 – 3° Zona 2 - 4° Zona 3
Reposicionamiento 3 – 3° Zona 3 - 4° Zona 2
Reposicionamiento 4 – 3° Zona 4 - 4° Zona 1
Semifinales – Sábado 26 de septiembre
SF1 – Ganador CF1 - Ganador CF3
SF2 – Ganador CF2 - Ganador CF4
Final – Sábado 3 de octubre
Ganador SF1 - Ganador SF2
TDI B
Reválidas – Sábado 28 de marzo
Cardenales RC - Taraguy RC
Jockey Club de Tucumán - Universitario de San Juan
Sociedad Sportiva - Neuquén RC
Tigres RC - Jockey de Venado Tuerto