Allanamientos por balaceras en Paraná: tres detenidos e incautación de cinco armas, municiones y droga

En el marco de una investigación por numerosas balaceras ocurridas en Paraná por disputas varias entre personas y bandas, se llevaron adelante 20 allanamientos en la mañana de este lunes, que culminaron con el secuestro de armas, municiones, droga y tres detenidos.

Según se informó a ANÁLISIS, se trató de una pesquisa casi dos meses instruida por el fiscal Laureano Dato, quien reunió información de hechos violentos con armas de fuego que tramitaban en distintas fiscalías de Paraná. A su vez, con el trabajo de la Policía Científica y la información reunida por el personal de la División Homicidios de la Dirección Investigaciones de la Policía, se pudieron relacionar indicios balísticos, con armas de fuego, personas sospechadas y domicilios, todos ellos vinculados a diferentes conflictos del ambiente delictivo.

Los allanamientos estuvieron repartidos en la zona del barrio Concejo (territorio dominado por el clan Latorre), en la zona de Bajada Grande y el barrio Cáritas, donde pisan fuerte los Barzola, así como en los barrios Paraná XVI, Las Flores y Mosconi II.

Se informó el secuestro de cinco armas de fuego (del tipo escopeta, carabina, fusil y revólver), cartuchería de distintos calibres, algunas dosis de cocaína listas para vender, así como flores y plantas de marihuana.

Por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego se ordenó la detención de tres hombres de 27, 33 y 47 años, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.