Confimaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente en Oro Verde

El conductor que provocó la tragedia en el acceso a la ciudad de Oro Verde conducía bajo los efectos del alcohol. Así lo confirmó el test oficial realizado tras el siniestro vial, solicitado por la Fiscalía a cargo de la investigación.

“El test de alcoholemia arrojó resultado positivo”, informó a Canal 9 Litoral Giovanni Brumatti, segundo Jefe de Comisaría Oro Verde. Indicó además que también se les hicieron otros exámenes de rigor.

Se trata de un hombre joven de 37 años, de apellido Medina, oriundo de la provincia de Santa Fe, quien conducía el Volkswagen Gol. Quedó detenido en la Alcaidía de Tribunales a disposición de la Justicia.

“Por motivos que se tratan de establecer, ingresa en contramano en el carril que va de Paraná a Oro Verde y transita unos 500 o 600 metros que es donde se produce la colisión“, señaló Brumatti.

La víctima fatal fue identificada como Luis Carlos Ruhl, de 67 años. Se supo que era oriundo de Aldea Brasilera. Por orden de la Justicia, se le realizará la autopsia correspondiente en la Morgue de Oro Verde. Luego, su cuerpo será entregado a la familia.

En cuanto al estado de salud de la esposa del fallecido, indicó que se encuentra en el Hospital San Martín. La mujer está “internada y estable; quedó para controles”.