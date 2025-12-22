Luciano Correa, el arquitecto del Ferro campeón de la Liga Provincial de Básquet

El DT de 44 años quedó en la historia del Verde con una campaña de 23 triunfos y 5 derrotas.

El 19 de diciembre de 2025 quedará marcado para siempre en la historia del Deportivo Ferrocarril de San Salvador. Logró el título más importante de sus 63 años de vida: La Liga Provincial Masculina de Mayores.

Desde el banco de suplentes, el entrenador Luciano Correa (44 años) y su cuerpo técnico condujeron al Verde en este extraordinario torneo. Notable campaña (récord de 23-5) de un equipo muy sólido, que mantuvo la base después de una brillante Liga Federal (entre los 16 mejores del país), y que con el sello y la impronta del concordiense se bancó la chapa de candidato para transformarse en el mejor de 32 clubes entrerrianos.

El Ferro campeón 2025 fue un equipo que representó fielmente la idea de su técnico: juego colectivo por sobre las individualidades, compromiso defensivo y mentalidad competitiva. Virtudes que se sostuvieron durante toda la temporada y que terminaron marcando la diferencia en los playoffs.

Desde 1998 cuando comenzó “llevando la planilla” como asistente de José Dellamora en la Sub 22 de Capuchinos, Correa construyó una trayectoria marcada por el trabajo y los proyectos, y con el título de “su” Ferro tuvo un corolario perfecto en la Capital Nacional del Arroz.

Lucho, en su octava campaña como DT principal en la Liga de Mayores, además se dio el gustazo de tener en el plantel y hacer debutar en el certamen federativo a su hijo Gino. Siempre acompañado por su familia (su esposa Liana y sus hijos Juan Pablo y Pía) y el recuerdo permanente de su papá Gustavo, anoche vivió una de las alegrías deportivas más grandes de su carrera.

