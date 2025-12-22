El mercado ya le pone precio al dólar 2026: ¿Cuánto se devaluará el peso el año próximo?

El trabajo también compara este nuevo mecanismo con el sistema previo de ajustes del 1% mensual. Bajo ese esquema, la banda superior del dólar oficial habría llegado a unos $1.720 hacia fines de 2026. En el escenario base del nuevo régimen, en cambio, el techo se ubicaría en $1.915, lo que implica una diferencia cercana a $195.

El esquema de bandas fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes del desarme parcial del cepo cambiario y obliga al Central a intervenir si el tipo de cambio perfora el piso o supera el techo. Actualmente, ese rango se ubica entre $921,20 y $1.518,52, aunque con la nueva metodología de ajuste esos valores quedarán desactualizados a partir de enero.

En paralelo, el BCRA anunció un programa preanunciado de acumulación de reservas mediante compras en el Mercado Libre de Cambios(MULC) incluso dentro de la banda, algo que hasta ahora no realizaba. En el escenario base, la entidad prevé adquirir hasta u$s10.000 millones en 2026, con la posibilidad de ampliar ese monto a u$s17.000 millones si la demanda de dinero crece más rápido, sin recurrir a una esterilización agresiva. "El Banco Central de la República Argentina anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario para 2026, en línea con nuestra visión sostenida desde Research de que el Gobierno avanzaría en una recalibración de las bandas para permitir una mayor acumulación de reservas", expresó Pilar Tavella, Directora de Research Macro & Estrategia en Balanz.

Con estas reglas, el escenario que descuentan las consultoras es el de un dólar que se mantenga estable dentro del corredor, con ajustes graduales y sin sobresaltos, siempre que se sostengan tres condiciones clave: disciplina fiscal, inflación en descenso y recuperación de la demanda de pesos.

Bandas cambiarias: el ajuste renueva expectativas de la city y obliga a recalibrar pronósticos del dólar e inflación

El mercado ingresa en el mood de las fiestas con una agenda cargada de datos para esta semana, pero con noticias muy optimistas. El giro que dio el equipo económico en torno a la modificación en las bandas cambiarias, ahora ajustadas por inflación desde el 1 de enero, no sólo sorprendió sino que también permitió renovar las expectativas positivas en un contexto en donde el mercado insistía con algún tipo de reajuste. El efecto fue inmediato: los bonos Hard Dollar comprimieron rendimientos, y el riesgo país bajó, ante la confirmación de un programa de acumulación de reservas.

Más allá de este factor que generó un sinfín de comentarios sobre el devenir del tipo de cambio y de la inflación para los próximos meses, el dólar subió hasta 1,5% - incluyendo oficial y financieros- esta semana, producto del reacomodamiento del nuevo esquema mientras que el Tesoro aceleró la compra de dólares preparándose para el 9 de enero donde vencen más de u$s4.000 millones en pagos de Bonares y Globales, sin embargo ya consiguió apenas poco más de la mitad y probablemente continúe en ese sendero de acumulación los próximos días. En ese contexto y con un viento de cola internacional, el mercado de equity local logró una buena semana con compras de oportunidad logrando que el S&P Merval alcance una suba de 6% en la semana.

El próximo driver, sin duda es el vencimiento del 9 de enero en donde el Gobierno logró acumular dólares para evitar necesitar otras alternativas, como REPO, aunque todavía no se descarta pero por un monto menor. Más allá de este punto, la nueva duda del mercado recae sobre dos procesos: primero, la desinflación (en el último tiempo, la inflación mostró una mayor resistencia), y la actividad económica, que es clave para la remonetización de la economía.