Convocan a artistas de toda la provincia para el certamen Premate 2026

La 35º Fiesta Nacional del Mate invita a participar en las disciplinas de Música Folklórica y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, además de Danzas Folklóricas y Contemporáneas. El objetivo es visibilizar creaciones artísticas regionales en el marco de la Fiesta Nacional del Mate, a celebrarse el 6 y 7 de febrero de 2026 en Paraná.

Instancias de competencia y sedes

El certamen consta de dos instancias de competencia que se realizarán en tres sedes en distintas ciudades de la provincia:

Preselectivo Paraná y Zona Metropolitana Gran Paraná: martes 6 y miércoles 7 de enero de 2026, Teatro Municipal 3 de Febrero.

Preselectivo Maciá: lunes 12 de enero de 2026, en el Predio Multieventos

Preselectivo Villaguay: jueves 22 de enero de 2026, en el Parque Balneario Municipal.

La instancia final se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la Sala Mayo de Paraná, donde los participantes competirán por un lugar en el escenario principal de la 35º Fiesta Nacional del Mate.

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio en concepto de caché artístico, además de un certificado de participación otorgado por la Municipalidad de Paraná. Los premios incluyen la oportunidad de actuar en la 35º Fiesta Nacional del Mate, que brindará visibilidad a los artistas ganadores en uno de los eventos más importantes de la región.

Inscripciones

Las inscripciones para participar en el Certamen Premate 2026 se realizan a través de un formulario online.

Los interesados deben completar la inscripción con sus datos personales, propuesta artística y requisitos técnicos. Reglamento disponible en este enlace.

Categorías del Concurso

Música: Folklore y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional (modalidades: solista, dúo o conjunto vocal/instrumental).

Danza: Conjunto de Baile (Folklórico o Contemporáneo), Pareja de baile (Folklórica tradicional o estilizado).

Criterios de Evaluación

El jurado evaluará cada presentación según criterios técnicos y artísticos, destacando la originalidad, técnica e interpretación. Los participantes deberán presentar sus propuestas tal como fueron preseleccionadas, respetando las características de las presentaciones anteriores.