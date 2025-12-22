San Lorenzo: Sergio Constantino quedó como presidente y habrá elecciones en mayo

Sergio Constantino fue proclamado como nuevo presidente de San Lorenzo en una ajustada definición durante la Asamblea Extraordinaria. Ejercerá el cargo de manera transitoria hasta el próximo 30 de mayo de 2026, cuando se realicen las elecciones extraordinarias para dirimir un nuevo mandatario hasta diciembre de 2027.

Si bien Matías Lammens sorprendió al decir presente en las elecciones y parecía el máximo favorito durante toda la jornada, finalmente el ganador fue Costantino, que logró imponerse 35 a 31 sobre el expresidente, elección donde también hubo 11 abstenciones y tan solo dos votos para la lista de César Francis.

Costantino, que estará acompañado por Valeria Carta Moglieta como vicepresidenta, ya es una cara conocida dentro del entorno de Boedo, al ser parte de los gobiernos de Matías Lammens y Marcelo Tinelli. En 2023 fue candidato a presidente por el por entonces oficialismo y salió tercero, lo que le permitió ingresar como vocal por la minoría a la Comisión Directiva y fue uno de los cinco que no renunció a su cargo en la reunión donde se proclamó la acefalia, dado que de hacerlo le hubiera impedido ser candidato este lunes. A su vez, en septiembre también tuvo la chance de presidir una CD transitoria.

Se espera que este martes se convoque a una reunión de Comisión Directiva, en la cual se repartirán los cargos de los 20 miembros cuyo mandato finalizará el sábado 30 de mayo, fecha proclamada para la realización de las elecciones.

En lo que respecta a las elecciones anticipadas, el voto nominal (donde cada uno expresa su voluntad y queda claro su voto) proclamó el sábado 30 de mayo como fecha para las elecciones extraordinarias, donde votarán los socios para proclamar un nuevo gobierno hasta diciembre de 2027. La fecha logró imponerse con 44 votos, mientras que la opción del 28 de noviembre consiguió 34, consigna TyC Sports.