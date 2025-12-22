Semana legislativa cargada con la mirada puesta en la Comisión de Juicio Político en Diputados

Durante la semana de navidad, senadores y diputados provinciales tienen prevista una agenda cargada de reuniones de comisiones y sesiones en ambas Cámaras. La sesión de la Cámara de Senadores está prevista para este martes a las 13 horas, mientras que los diputados tienen previstas tres sesiones especiales entre lunes y martes.

En lo que hace a la Cámara de Senadores la agenda incluye reuniones de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; Legislación; y Asuntos Constitucionales y Acuerdos. En Diputados habrá reuniones de las comisiones de Asuntos Municipales y Comunales; Hacienda, Presupuesto y Cuentas; Legislación General; Obras Públicas y Planeamiento; y Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento.

La agenda destaca justamente el encuentro de la comisión que preside Gabriela Lena en donde se están tratando dos denuncias por Juicio Político contra la integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina de Rizzo y se está a la espera de qué pasará con la tercera denuncia rubricada a finales de la semana pasada. La reunión de esta comisión será este lunes a las 17 horas.

Agenda en Senadores

La comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por el senador Martín Oliva, llevará adelante una reunión a las 9:00hs en la sala de reuniones de la Secretaría de Comisión, segundo piso de Casa de Gobierno. En la oportunidad se tratará el expediente N° 15.594, proyecto de declaración por el que se expresa repudio a decisiones adoptadas por la Dirección de Educación Superior respecto de la reorganización de la oferta académica en los Institutos de Educación Superior de la Provincia.

Posteriormente, y por disposición de los presidentes de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Legislación General, senador Oliva y senadora Nancy Miranda, se realizará una reunión conjunta a las 9.30hs. El tema de la convocatoria es el expediente N° 27.596 unificado con 25.399, proyecto de ley por el que la provincia de Entre Ríos adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736 – violencia digital.

Para las 10:00hs se programó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezada por el senador Juan Pablo Cosso, donde se abordarán acuerdos pendientes en comisión.

Asimismo se analizarán dos expedientes: N° 28.081, proyecto de ley ratificando la Declaración de Interés Público y sujeto a expropiación dispuesto por la ley Nº10.502, referente al inmueble de propiedad privada ubicado en Colonia Ayuí, Departamento Concordia; y el expediente Nº28.080, que es un proyecto de ley ratificando la vigencia de Declaración de Utilidad Pública y sujeto a expropiación dispuesto por la Ley Nº10.580, referente al inmueble de propiedad privada ubicado en el Departamento Concordia, Municipio de Concordia.

Los senadores fueron convocados a sesión de prórroga, programada para este martes a las 13 hs. La misma se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

La agenda en Diputados

Este lunes a las 13:30 horas se reúne la comisión de Asuntos Municipales y Comunales en la sala de comisiones y tratará el expediente 28.920 P. de ley: Creación nuevas comunas en la Provincia y participará como invitado Ricardo Vales, secretario de Gobiernos locales.

A las 15 horas se encuentran los diputados de Hacienda, Presupuesto y Cuentas donde se trataráel expediente 28.921: Por el que se modifican e incorporan disposiciones al texto del Código Fiscal y Ley Impositiva 9622. Allí participará el director de ATER, Jesus Korell.

Una hora más tarde se reúne la comisión de Legislación General para tratar el expediente 28.856: Declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Pavimentación de calzada ruta provincial A08 – acceso a Villa Paranacito – tramo II” y el expediente expediente 28800: Declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por la obra: “Puente sobre Arroyo El Desmochado”.

Este martes a las 9 de la mañana se reúne Obras Públicas y Planeamiento. Allí se tratará el expediente 28.925: Prórroga de vigencia Ley Nº11.138, prorrogada por Ley Nº 11.177, por el plazo de un año, contado a partir del vencimiento de esta última, en los mismos términos, alcances y condiciones allí establecidos. Se trata de la ley de Emergencia Pública Económica y Financiera en Materia de Obras Públicas.

Las sesiones están previstas para este lunes y martes: a las 12 horas se convocó a fines de que obtenga estado parlamentario la prórroga a la emergencia; mientras que martes a las 11 y a las 14 serán los otros dos encuentros convocados por la reforma tributaria, comunas y juicio político; y la segunda para tratar prórroga de emergencia y proyectos de legislación general.