Afiliados de la OSER convocan a la prensa: "La gestión prioriza intereses ajenos a nuestro bienestar"

La Asamblea de Afiliados de la Obra Social de Entre Ríos convocaron a una conferencia de prensa en donde expondrán su posicionamiento respecto al estado de situación de la OSER a un año de la intervención del gobierno provincial. La misma será este martes a las 9.30 horas en calle Colón 165.

"El encuentro tiene como objetivo poner en conocimiento de la opinión pública la grave situación que atraviesa la obra social, luego de un año de gestión caracterizado por una administración deficiente, vaciamiento progresivo, pérdida de prestaciones, demoras en la atención y una notoria falta de cobertura para los afiliados", aseguró el parte de prensa enviado por los afiliados.

Aseguran que la gestión del gobierno provincial en la OSER impuso "un modelo que prioriza intereses ajenos al bienestar de los afiliados, verdaderos dueños de la obra social, vulnerando derechos esenciales vinculados al acceso a la salud".