Internaron a Matías Alé: ¿qué sucedió y cómo está?

Matías Alé fue internado de urgencia luego de sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono a raíz de un incendio ocurrido en su vivienda de Nordelta.

El actor presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas que motivaron la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Según se supo, una ambulancia acudió rápidamente al lugar y trasladó al mediático a un centro de salud cercano, donde quedó internado en observación para evaluar su evolución clínica.

La información fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen, quien explicó, que el fuego se habría iniciado en una hornalla eléctrica ubicada en la cocina de la casa.

Aunque el incendio fue de carácter focalizado, provocó daños materiales de consideración y requirió la intervención de los bomberos, como consecuencia de la inhalación del humo, Alé debió recibir atención médica de urgencia.

Fuente: Noticias Argentinas.