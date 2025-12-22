Oro Verde se prepara para una nueva edición de Canta y Baila

La localidad de Oro Verde volverá a ser escenario de una de sus celebraciones culturales más festivas con la realización de una nueva edición de Oro Verde Canta y Baila, prevista para el sábado 14 de febrero de 2026. El evento se desarrollará en el predio Multieventos, ubicado en la intersección de las calles Los Tordos y Los Sauces, y tendrá su apertura oficial a las 21 con la habilitación del escenario principal. La propuesta contará con una grilla artística que incluirá música, danza y participación de instituciones locales, con la presencia destacada de Marcos Castelló y Los Lirios como números centrales de la noche.

La cartelera estará encabezada por dos referentes de la cumbia santafesina, un género con fuerte arraigo en la región, que convocará a público de Oro Verde y localidades vecinas. Además de los shows principales, el escenario recibirá a una variedad de expresiones artísticas que reflejan la diversidad cultural de la zona. Participarán las Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé y Azul Saita, junto al Ballet Emovere y los ganadores del Certamen de Baile que forma parte de esta celebración.

El certamen de baile se realizará el sábado 7 de febrero y permitirá seleccionar a los grupos y parejas que subirán al escenario principal durante la noche central del 14. Esta instancia busca incentivar la participación artística y brindar visibilidad a nuevos talentos, que tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo ante una audiencia numerosa y en un marco de gran despliegue técnico. Los organizadores destacaron que el certamen es parte fundamental de la identidad de la fiesta, ya que promueve la formación y el intercambio cultural entre bailarines de distintos puntos de la región.

La propuesta también contará con una amplia oferta gastronómica, que estará a cargo de instituciones de la localidad.

Los valores para las entradas serán de $3.000 para residentes de Oro Verde y de $5.000 para el público general. El día del evento, en puerta, las entradas costarán $8.000 para oroverdenses, quienes deberán acreditar domicilio con DNI, y $10.000 para no residentes. Los jubilados que no residan en la localidad abonarán $5.000 en puerta, sin opción de compra anticipada, mientras que los jubilados y pensionados oroverdenses tendrán acceso gratuito. Las personas con discapacidad, presentando el certificado correspondiente, y los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo.