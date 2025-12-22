Gainza: “Escuela, conectividad, telemedicina e historia clínica son los desafíos para el año que viene”

El secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza, hizo un balance del año que termina y apuntó los temas pendientes a trabajar en 2026.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gainza indicó que “como resumen del año, entre las cosas positivas se avanzó en la implementación del expediente electrónico para terminar con el papel en este programa que implementamos en la provincia; hoy el gobernador y los ministros ya no firman más decretos ni resoluciones en papel; en la Secretaría de Gobierno todos los expedientes ya se tramitan de manera digital; se lanzó Mi Entre Ríos que es la primera plataforma on line para la ciudadanía; se digitalizó la pauta publicitaria; los clubes de barrio pueden hacer sus trámites de manera on line; todos los impuestos de ATER ya se pueden descargar de manera on line y eso el año que viene nos hará ahorrar 4.000 millones de pesos en la impresión y distribución de papel. Y entre las cosas que nos faltan es llevar más conectividad a las escuelas en el interior, que todavía es una deuda pendiente, hay nueva tecnología como Starlink que estamos empezando a colocar en las escuelas rurales, pero son casi 850 en la provincia donde es muy complejo llevar conexión si no es por satelital. Y además de llevar internet, el desafío está en ver para qué usamos Internet, qué plataforma usamos, cómo capacitamos docentes, etc”.

“Esa es la deuda para el año que viene, pero el balance es positivo porque dimos pasos muy concretos en esta transformación digital que hace mucho tiempo no se veía en la provincia. Son pequeñas cosas que no siempre se ven, pero que de a poco van acercando a la provincia a tener un Estado más inteligente, más rápido, más moderno y que va dando pasos concretos”, resumió.

Agregó que “somos una de las cuatro provincias del país que comenzó con talleres de Inteligencia Artificial en la escuela primaria. El Mirador Tec es otro de los hitos importantes de este año, es el primer parque tecnológico de la provincia y el programa Al aula con Internet”.

Respecto a la conectividad en Casa de Gobierno y los organismos estatales, apuntó que “hay una hacer una inversión que no tenemos, hemos tratado de priorizar algunos programas por encima de otros; en el caso de UADER tiene autonomía para administrarse y no está en nuestra área la conectividad a Internet, pero se trabajó en varios cursos de capacitación que son remotos, uno para docentes que se están capacitando en habilidades digitales y se inauguró un punto digital en la Facultad de Ciencias de la Gestión con 20 computadoras nuevas en un aula digital. De todos modos, la conectividad a Internet es un desafío, cuando hay que llevar a tantos establecimientos, hospitales, escuelas, comisarías, y toda la red de edificios requiere una inversión que no tenemos, porque no se trata solamente de comprar la tecnología o el piso tecnológico sino después pagar el abono y garantizar que eso funcione con buen mantenimiento. A nosotros nos tocó administrar un presupuesto muy bajo y, además, la poca plata que hay es difícil de ejecutar y hemos tratado de hacer muchas cosas tratando de gestionar más, y obviamente si la situación mejora y la provincia puede tener más ingresos, podremos tener otro tipo de agenda”.

“En la provincia durante mucho tiempo no se dio ningún tipo de avance vinculado a transformación digital, pero ahora hay mucho laburo puesto para que la provincia pueda avanzar y aún con falta de recursos y la situación económica que tenemos, pudimos hacer un montón de cosas que están volviendo a poner a Entre Ríos en esta agenda de tecnología y transformación digital”, definió.

En cuanto al trabajo pendiente, mencionó que “lo más importante para el año que viene tiene que ver con esta brecha entre escuelas rurales y urbanas. Las escuelas rurales no sólo no tienen conectividad con Internet sino que, muchas veces, los docentes no tienen una formación para poder aprovechar esas herramientas. Entonces, además de comprar computadoras y poner Internet, tenemos que garantizar que los docentes tengan herramientas para poder enseñar y que los contenidos que la provincia pone a disposición de los chicos estén alineados con los planes de estudio”.

Admitió que “otra agenda pendiente que tenemos es en salud, para incorporar la historia clínica digital y la telemedicina que también es otro avance. Esa agenda que parece simple o muy fácil requiere atrás de un trabajo muy importante, requiere de armar una plataforma donde los médicos puedan atender, que todos los centros de salud y hospitales tengan Internet de calidad. Con el tema deportes también tenemos dos desafíos: uno es que toda persona jurídica se pueda digitalizar, así no hacemos que un club del interior tenga que trasladarse a Paraná para presentar papeles, y el otro es el desarrollo de un software para clubes para que puedan tener código libre y gestionarse”.

“Estamos en esta agenda, pero identificando que el punto de partida es que veníamos de una provincia muy atrasada en estos temas, y que todo esto requiere de una inversión y del mantenimiento después. Escuelas, conectividad, telemedicina y la historia clínica digital, son los desafíos para el año que viene”, sentenció.

Puntualizó que “el tema conectividad será vinculado a escuelas rurales, que es donde tenemos el mayor déficit; en telemedicina e historia clínica la idea es hacer primero prueba piloto en Paraná para luego ir extendiéndolo a toda la provincia; en cuanto a los clubes hay un software abierto que se está desarrollando para que cualquier club pueda llevar un sistema de gestión –administrar sus socios, revisar actividades, comunicarse, etc.- sin necesidad de pagar una licencia; también el desafío es llevar capacitaciones y talleres a toda la provincia”.

Gestión municipal de Paraná

En otro orden de temas, Gainza evaluó los dos años de gestión de Rosario Romero en la Intendencia de Paraná, y consideró que “es una gestión a la que le falta una agenda vinculada al sector productivo, bajar impuestos y tratar de promover al sector privado, no hay una agenda vinculada a promover las actividades económicas del municipio. El contexto es parecido al de la provincia y no se le puede exigir mucha obra pública en un contexto sin muchos recursos, pero es una gestión que no ha tenido grandes hitos, salvo lo del colectivo, que ojalá funcione y creo que es importante”.

Puntualmente sobre el sistema del transporte público, recordó que como candidato a intendente “la propuesta era licitar individualmente por línea, como era en el pasado, para que más empresas pudieran participar. Esa era nuestra principal diferencia con lo que se hizo, pero celebro que se hayan dando avances vinculados a un tema que no podía seguir como estaba”.

“También ahora lo del estacionamiento medido, que nosotros propusimos durante mucho tiempo, y ese sistema de recaudación podría colaborar a bajar el costo del boleto o a mejorar la infraestructura de las garitas. Se ha tardado dos años solamente para hacer una ordenanza en un tema que hubiese podido hacer el Ejecutivo sin pasar por el Concejo Deliberante, pero para que el sistema sea sostenible necesitamos que cada vez más gente utilice el colectivo, bajar el precio del boleto para que sea accesible y mejorar la infraestructura de garitas, que en los barrios todavía es un déficit”, planteó.

Desde lo político y la situación del PRO en Paraná, afirmó que “el bloque tiene una diversidad de componentes que se mantiene igual y unido en el espacio de Juntos por Entre Ríos, que es el espacio del gobernador. Maxi Paulín se desafilió del PRO y se afilió a La Libertad Avanza, pero sigue en el bloque de Juntos y con respecto a la firma del dictamen de estacionamiento hubo una disidencia en comisión, pero al momento de la votación no se vio reflejada. Es parte de la lógica de un parlamento donde no siempre los cinco del bloque tienen la misma visión sobre todos los temas”.

“Fuimos muy claros en esta propuesta del estacionamiento medido, insistimos en que no necesitábamos una ordenanza para poder operativizar alguna forma de recaudación, que no solamente junta dinero para mejorar infraestructura, sino que además ordena el tránsito. El bloque sigue unido, hay diversidad de criterio para algunos temas, pero todos somos parte del espacio del gobernador”, concluyó.