El Gobierno consiguió US$ 700 millones por la privatización de cuatro hidroeléctricas

A días del vencimiento de deuda, el Gobierno avanzó en la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas y se aseguró ingresos por algo más de US$ 700 millones.

El Ministerio de Economía informó que el Estado nacional firmó los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, todas ubicadas en la región del Comahue. Con esa instancia, prevista en el cronograma oficial, el proceso ingresó en su tramo final y quedó habilitada la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias.

La firma de los contratos contó con la participación de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamantii; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo; y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, además de representantes de las compañías ganadoras.

Según destacó Economía, el cierre de esta etapa “consolida el resultado económico del proceso licitatorio”, que garantiza ingresos por US$ 706,9 millones para el Tesoro, a partir de las ofertas presentadas por ocho empresas interesadas.

Desde el Gobierno subrayaron que el procedimiento se desarrolló bajo un marco de “transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”, lo que permitió una amplia participación privada y una valorización de activos considerados estratégicos para el sistema energético.

Con la formalización de los contratos, comenzó la etapa de transición hacia los nuevos concesionarios, quienes deberán cumplir con compromisos de inversión, mantenimiento y modernización para asegurar la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico.

Las adjudicaciones habían sido definidas en una etapa previa del proceso. En Alicurá, con una potencia instalada de 1.000 megavatios (MW), la mejor oferta fue la de Edison Inversiones, con US$ 162 millones, por encima de la propuesta de la filial local de AES, actual operadora.

En Piedra del Águila, de 1.400 MW, Central Puerto ofertó US$ 245 millones y continuará al frente de la central. Para El Chocón y Arroyito, con 1.320 MW en conjunto, BML Inversora —vinculada a MSU Green Energy— presentó una propuesta de US$ 235,6 millones, mientras que en Cerros Colorados (Planicie Banderita), de 450 MW, la misma firma ofertó US$ 41,7 millones.

El ingreso de estos dólares cobra relevancia en el actual frente financiero. El próximo 9 de enero, el Ministerio de Economía deberá afrontar un pago de US$ 4.200 millones por capital e intereses de bonos Globales y Bonares.

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), al último dato oficial disponible los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central se ubicaban en torno a US$ 2.000 millones, lo que cubría cerca del 47% de los vencimientos previstos.

Sin embargo, si se descuentan ventas recientes de divisas por unos US$ 150 millones, ese stock se reduciría a aproximadamente US$ 1.850 millones, equivalentes a poco menos del 44% de los compromisos de enero. Con el ingreso de los US$ 700 millones por la privatización de las hidroeléctricas, así, el Gobierno sumaría unos US$ 2.500 millones y le quedaría juntar US$ 1.700 millones para completar el pago.

El informe advierte que, sin compras relevantes de dólares en las próximas semanas y antes del ingreso de la cosecha gruesa, sería difícil observar una mejora sustancial en esos saldos.

El presidente Javier Milei afirmó este domingo que la Argentina está en condiciones de afrontar el pago de enero. "Nosotros vamos a pagar. Hay distintas alternativas. Ya tenemos gran parte de cash y también tenemos opciones abiertas de financiamiento. Para que, más o menos, se dé una idea: solo de ofertas de repo por parte de bancos recibimos 7000 millones de dólares", indicó.