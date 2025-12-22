Patronato conoció rivales y fixture para la próxima temporada de la Primera Nacional

Patronato conoció este lunes los rivales y el fixture que tendrá que afrontar en la próxima temporada de la Primera Nacional. A través de un sorteo realizado en el predio de Ezeiza “Lionel Andrés Messi” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el conjunto entrerriano quedó como integrante de la Zona B y debutará con San Martín de Tucumán, en condición de visitante, el primer fin de semana de febrero (fecha y día a definir).

En el grupo de Patrón, además del Ciruja, estarán: Nueva Chicago, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Almagro, Chacarita, San Martín (San Juan), Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Tristán Suárez, Agropecuario de Carlos Casares; Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Maipú de Mendoza, Quilmes, Colegiales, Atlético de Rafaela (ascendido desde el Federal A) y Midland (lo enfrentará por primera vez).

🗓✅️ También tenemos el fixture confirmado



El Rojiné debutará en la próxima temporada de visitante ante San Martín de Tucumán. Su inicio en el Grella será ante Gimnasia y Tiro.



En los próximos días se definirá el orden de las localías para el duelo interzonal ante Colón…

Tal como se anunció, el equipo de Rubén Darío Forestello debutará como visitante ante San Martín de Tucumán en la Ciudadela, mientras que el estreno de local –en el estadio Presbítero Bartolomé Grella– será frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por la segunda jornada del campeonato.

En esta temporada, también habrá duelos interzonales y Patronato tendrá que medirse con Colón de Santa Fe. Primero será el encuentro de Rojinegros en el estadio Brigadier Estanislao López, por la fecha 7. En la segunda rueda, el compromiso se dará en el Grella, por la 25ta jornada.

Fixture de Patronato – Zona B

Fecha 1 – vs San Martín de Tucumán (Visitante)

Fecha 2 – vs Gimnasia y Tiro de Salta (Local)

Fecha 3 – vs Atlanta (Visitante)

Fecha 4 – vs Midland (Local)

Fecha 5 – vs Quilmes (Visitante)

Fecha 6 – vs Colegiales (Local)

Fecha 7 – vs Colón (Visitante)

Fecha 8 – vs Gimnasia de Jujuy (Visitante)

Fecha 9 – vs Almagro (Visitante)

Fecha 10 – vs Deportivo Maipú (Local)

Fecha 11 – vs Temperley (Visitante)

Fecha 12 – vs Nueva Chicago (Local)

Fecha 13 – vs San Martín de San Juan (Visitante)

Fecha 14 – vs Chacarita (Local)

Fecha 15 – vs Güemes de Santiago del Estero (Visitante)

Fecha 16 – vs Tristán Suárez (Local)

Fecha 17 – vs Agropecuario (Visitante)

Fecha 18 – vs Atlético Rafaela (Local)

*En la segunda rueda se invierten las localías.