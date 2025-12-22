Colón avanza con obras de la red troncal para optimizar el servicio de agua potable

La Municipalidad de Colón continúa ejecutando el plan de optimización de servicios básicos a través de la extensión de la red troncal por vereda. Esta intervención técnica tiene como objetivo central resolver las limitaciones históricas de presión en las zonas geográficamente más elevadas, mejorando la calidad de vida de cientos de familias.

Los trabajos actuales se concentran en las inmediaciones del Club Defensores, identificado como uno de los puntos más complejos debido a su altimetría. Al reforzar la infraestructura en este nodo, la Secretaría de Obras Públicas busca asegurar que el suministro de agua potable llegue de manera eficiente a los hogares que anteriormente sufrían interrupciones o baja presión.

Impacto directo en el Plan Libertad

Esta obra tendrá una incidencia fundamental en el Plan Libertad, uno de los últimos sectores de la ciudad pendientes de regularización técnica. Gracias a este incremento en el caudal, se prevé que el barrio cuente con una presión estable, incluso durante las épocas de mayor demanda como el verano, periodo donde el consumo se intensifica notablemente.

Mejores perspectivas para el verano

Tras el éxito de las redes troncales ya ejecutadas hacia el sector norte, estas nuevas tareas complementan un esquema integral de distribución. Según las proyecciones técnicas, la combinación de estas obras permitirá afrontar la próxima temporada estival en condiciones mucho más favorables que en años anteriores.

Futuras obras de impulsión

Desde el municipio adelantaron que, en una etapa subsiguiente, se pondrá en funcionamiento una impulsión directa en la zona de intervención. Esta mejora tecnológica permitirá automatizar y potenciar aún más la llegada del recurso a los puntos más distantes de la red, consolidando una solución definitiva para los vecinos de los sectores altos.