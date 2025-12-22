Inicia el taller de escritura literaria en el Balneario Municipal

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) pone en marcha este lunes 22 de diciembre en la ciudad de Paraná el Taller de Verano de Escritura Literaria titulado "El vuelo de las Chicharras", una propuesta gratuita y abierta a la comunidad que se desarrollará de manera presencial durante el receso estival. La actividad, impulsada por el Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación, se realizará en el Balneario Municipal, en la zona de la Costanera Baja, y tiene como objetivo sostener y ampliar el acceso a espacios de lectura y escritura creativa durante los meses de verano.

El taller está a cargo de la escritora y profesora Belén Zavallo y contempla encuentros semanales los días lunes, en el horario de 18:30 a 20. El primer encuentro se realiza este 22 de diciembre y la propuesta continuará durante los meses de enero y febrero, con dos encuentros previstos para enero, a partir del lunes 12, y tres más durante febrero.

El taller propone trabajar la lectura y la escritura en un ámbito abierto, frente al río, incorporando el paisaje y el territorio como elementos que se materialicen con la producción literaria.

La dinámica de los encuentros está pensada para favorecer el intercambio y la construcción colectiva, con momentos de lectura, escritura y conversación. En ese sentido, desde la organización recomiendan a quienes participen llevar lona, sillón u otros elementos que permitan mayor comodidad y disfrute del espacio.

El Taller de Escritura Literaria de la Uader se desarrolla de manera sostenida desde el año 2022 y es una de las propuestas culturales estables de la universidad. Durante el año en curso, la actividad se llevó adelante en modalidad presencial los días lunes en la Biblioteca Popular del Paraná, y los jueves en formato virtual.

Inscripción disponible en este enlace.