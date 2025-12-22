"El último viaje" se presentará en Crespo como parte de la muestra anual del Imefaa

El elenco estable de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (Imefaa) presentará la obra teatral "El último viaje" este sábado 27 de diciembre, a las 21, en el Salón Municipal de la ciudad de Crespo. La función se realizará en el marco de la muestra anual de la institución. La propuesta se inscribe dentro de las actividades culturales impulsadas a nivel local, con el objetivo de acercar el teatro a la comunidad y ofrecer un espacio de encuentro para vecinos y vecinas al cierre del año.

Según adelantó la producción, la obra propone hablar sobre los encuentros breves y aparentemente insignificantes que se producen una sola vez en la vida, pero que pueden dejar sus marcas. A partir del relato de Darío, el protagonista, la historia se construye en torno a personas que pasan a su lado casi sin ser advertidas, como aquellas que se cruzan en una terminal de ómnibus durante una espera. La puesta en escena recurre a situaciones cotidianas para invitar al público a detenerse en esos momentos fugaces que, aun en su brevedad, pueden modificar percepciones y decisiones.

El trabajo que se presentará es el resultado de un proceso anual de formación y creación desarrollado por el elenco estable de teatro del Imefaa. A lo largo del año, los integrantes participaron de instancias de ensayo, investigación y construcción, que confluyen en esta muestra abierta a la comunidad. La función forma parte de una instancia de cierre y puesta en común del recorrido artístico realizado.

Desde el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas destacaron que la actividad responde a una línea de gestión cultural orientada a fortalecer el acceso a las expresiones artísticas locales y a promover la participación de la comunidad en propuestas teatrales.

La función tendrá entrada libre, con la modalidad de colaboración voluntaria.