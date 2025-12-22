Se dio a conocer la agenda de actividades para disfrutar durante el verano

El Municipio de Paraná presenta la agenda "Hola Paraná", una propuesta integral con actividades recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas que se desarrollarán durante diciembre, enero y febrero en distintos puntos de la capital entrerriana. Con entrada libre y gratuita en la mayoría de las iniciativas.

La programación está pensada para todas las edades y busca consolidar a Paraná como un destino atractivo para quienes la visitan y, al mismo tiempo, como un espacio de disfrute cotidiano para vecinos y vecinas.

Durante la temporada de verano, el Municipio centrará sus esfuerzos en promover el entretenimiento, la diversión y el encuentro comunitario, aprovechando la puesta en valor de numerosos espacios públicos que hoy funcionan como escenarios abiertos para la participación ciudadana. Parques, plazas, la costanera, anfiteatros, centros culturales y barrios de la ciudad serán sede de propuestas que invitan a vivir el verano al aire libre, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el orgullo local.

La agenda contempla actividades especialmente diseñadas para infancias, juventudes, familias y personas mayores. Habrá colonias de vacaciones, jornadas recreativas, ciclos de cine, música en vivo, peñas folklóricas, festivales populares, ferias de emprendedores, recorridos turísticos guiados, propuestas literarias y artísticas, además de eventos deportivos de alcance local y nacional. También se destacan las iniciativas vinculadas al patrimonio natural y cultural, como las visitas al Islote Curupí, los walking tours por el casco histórico, el Bus Turístico y los recorridos patrimoniales por distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

Desde la Municipalidad se destacó que "en este año de trabajo llevamos adelante un fuerte esfuerzo para conservar, poner en valor y embellecer los espacios públicos, con el objetivo de que sean ámbitos de encuentro y disfrute para las familias, las infancias y las juventudes". En la misma línea, se remarcó que “cada propuesta turística, cultural o gastronómica representa una oportunidad para impulsar la economía local y consolidar a Paraná como un destino cada vez más elegido y apreciado”.

Además del impacto social y cultural, la propuesta de la Municipalidad busca dinamizar la actividad económica, generando oportunidades para emprendedores, artesanos, productores, comerciantes, artistas y trabajadores del sector turístico y gastronómico. Las ferias, paseos nocturnos y patios gastronómicos se integran a la programación como espacios de encuentro y consumo local, fortaleciendo el entramado productivo de la ciudad.

La propuesta se enmarca en la campaña Hola Paraná, viví el Verano en la Ciudad, que invita a disfrutar de una agenda diversa y sostenida en el tiempo, en diálogo con organizaciones sociales, instituciones, colectivos culturales y distintos sectores de la comunidad. Con actividades distribuidas en toda la ciudad y a lo largo de la temporada, el verano en Paraná se presenta como una oportunidad para compartir, reencontrarse y vivir la ciudad desde múltiples experiencias, acompañados por los paisajes y el río que la identifican.

Durante el mes de enero, la agenda Verano en la Ciudad ofrecerá una programación diversa y sostenida que combina espectáculos, encuentros comunitarios y propuestas pensadas para distintos públicos y territorios de la ciudad. El ciclo Música en el Anfiteatro volverá a ser uno de los ejes centrales de la temporada, con presentaciones de artistas locales y nacionales en un escenario emblemático, acompañado por patios gastronómicos que invitan a disfrutar de la música al aire libre y a compartir en familia o con amigos.

El ciclo Cine Bajo las Estrellas propondrá funciones gratuitas de cine nacional en distintos anfiteatros municipales, acercando producciones pensadas para todas las edades y promoviendo el acceso a la cultura en espacios públicos, en un formato que combina entretenimiento y encuentro comunitario. A su vez, los festivales populares se desarrollarán en barrios y espacios estratégicos como Bajada Grande, el Parque Lineal Sur y el Anfiteatro Linares Cardozo, con expresiones artísticas, propuestas gastronómicas y ferias artesanales que fortalecen la identidad barrial y el trabajo conjunto con organizaciones e instituciones locales.

Las juventudes tendrán un espacio protagónico con Arte Joven en el Skate Park, una propuesta que integra música en vivo, feria de emprendedores y patio gastronómico, pensada como un punto de encuentro para la expresión cultural joven y la apropiación de los espacios públicos. En paralelo, las peñas folklóricas invitarán a celebrar la música y la danza tradicional, con espectáculos en vivo, talleres y espacios gastronómicos que promueven el encuentro intergeneracional y el valor de las raíces culturales.

La programación de enero también incluye eventos de gran convocatoria como la Fiesta Nacional del Mate y los Carnavales, que forman parte de la identidad cultural de Paraná y convocan tanto a vecinos y vecinas como a visitantes de la región, generando un impacto positivo en la actividad turística y comercial de la ciudad.

Finalmente, a lo largo de todo el mes se sumarán las ferias y mercados de la ciudad, que acompañarán la agenda con propuestas de emprendedores, artesanos y productores locales. Estos espacios buscan promover el consumo local, diversificar la oferta cultural y gastronómica, y seguir impulsando nuevas formas de habitar y disfrutar los espacios públicos a través de la cultura, el trabajo y el encuentro.

Actualmente, durante diciembre se pueden disfrutar de actividades recreativas y deportivas en playas y en los distintos complejos de la ciudad.

Consultá la agenda completa aquí.