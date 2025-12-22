Los Totora cierran el año con un show en Santa Fe

La banda Los Totora se presentará este viernes 26 de diciembre a las 19 en la ciudad de Santa Fe, en el marco del ciclo Orilla Sunset, con un espectáculo que tendrá lugar en Nativo Playa y Música, ubicado sobre Demetrio Gómez s/n. El evento propone un encuentro al aire libre, en horario de atardecer, con el objetivo de despedir el año con una propuesta musical de show en vivo y sets de DJs.

La jornada contará como atractivo central con la actuación de Los Totora, una banda del pop tropical argentino que llega a Santa Fe como parte de una serie de presentaciones de fin de año. La propuesta incluye un line up orientado al cachengue y la música bailable, a cargo de DJ Kat, Thiago Cupe y Aldo Lito, quienes acompañarán la previa y el cierre del show principal.

El espectáculo se desarrollará en Nativo Playa y Música, un predio que siempre fue sede de eventos musicales de gran convocatoria en la capital santafesina.

En paralelo a esta presentación, Los Totora atraviesan un período de actividad marcado por el lanzamiento de nuevos contenidos y formatos. Recientemente estrenaron Club Totora, una propuesta audiovisual que amplía su repertorio artístico y los muestra en un registro más cercano y más informal. El primer episodio de Club Totora contó con la participación de figuras como Pollo Álvarez, Yeyito De Gregorio, Cris Vanadia, Chule y Camilú, y presentó además material musical inédito. Entre los contenidos destacados se incluye una reversión del clásico Marchate Ahora y dos colaboraciones nuevas en Me Da Igual, junto a Camilú, y Te Está Pasando Lo Mismo Que A Mí, junto a Chule.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

Nexon Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

Nexon Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

Nexon Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

Nexon Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

Nexon Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Online: www.ticketway.com.ar.

Venta telefónica | 342 155764161.