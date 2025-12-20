En Paraná, las intensas lluvias provocaron anegamientos: hay 32 familias asistidas

Un intenso episodio de lluvias registrado durante la mañana de este sábado dejó en pocas horas un acumulado de 50 milímetros en la ciudad de Paraná, lo que provocó anegamientos en distintos barrios, caída de árboles y complicaciones en la circulación.

La información fue brindada a AHORA por Lucas Garcías, integrante de Defensa Civil de Paraná, quien precisó que hasta el momento se asistió a 32 familias afectadas por el temporal.

Entre los sectores más comprometidos se registró agua acumulada en la zona de Patronato, así como en calles Almafuerte y Misiones. Debido a la gran cantidad de lluvia caída, calle Grella debió ser interrumpida de manera parcial a la altura de la institución deportiva, para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar accidentes.

Además, se reportaron caídas de árboles en distintos puntos de la ciudad, lo que motivó la intervención de personal municipal y de Defensa Civil.

Desde el área indicaron que las viviendas más afectadas son aquellas ubicadas en cercanías de arroyos, donde el escurrimiento del agua resulta más lento y se generan mayores inconvenientes durante lluvias intensas.

Para el domingo persisten las tormentas por la madrugada y por la mañana. Habrá cielo mayormente nublado por la tarde y tormentas por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 22 y los 31 grados y los vientos soplarán del sector norte.

El lunes se esperan tormentas aisladas por la mañana y por la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 21 y 29 grados y el viento soplará del sudoeste rotando al sudeste.

El martes habrá un leve aumento de la temperatura con 21 grados de mínima y 31de máxima, con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Los vientos soplarán el sector sur rotando al este.

(Ahora/Uno)