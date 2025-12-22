“Estudiantes ganó bien, pero Platense hacía un mes que no jugaba”, resaltó Rubén Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó la definición del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol. “Lo ganó bien Estudiantes, pero Platense hacía un mes y medio que no jugaba un partido oficial. Esto es un mamarracho, es muy difícil competir así. Creo que habrá ocho campeonatos el año que viene, debe ser inédito en el mundo todo esto”, dijo en el comienzo.

Y siguió: “Volviendo a lo que pasó dentro del campo de juego, si hablamos del partido, primero Estudiantes ganó bien, sobre todo porque venía con ritmo, a pesar de que después de haber salido campeón, un equipo se afloja, siempre pasa lo mismo”.

Y siguió: “Insisto, Platense dio esa ventaja de más de un mes sin jugar, hizo lo que pudo y terminó con varios jugadores acalambrados”.

Más adelante destacó: “Encima a Estudiantes se le da que Alario, que no jugó e hizo un gol en 23 partidos, entra y hace dos goles. Por eso en el fútbol hay que creer también en las rachas, en las rachas de los equipos. Platense que sale, campeón del torneo de apertura y que lo había hecho muy bien, llegando muy bien, casi con un mismo plantel este campeonato que salió último y lleva 10 partidos sin ganar o casi siete derrotas y tres empates”.

