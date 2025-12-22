Brindaron capacitación para profesores y estudiantes de educación física en San Benito

Una instancia de formación se llevó a cabo en San Benito y estuvo destinada a profesores y estudiantes de Educación Física, tanto de la localidad como de Sauce Montrull. La capacitación, impulsada por la secretaría general de la Gobernación, a través de la secretaría de Deportes de la provincia, se centró en contenidos vinculados al atletismo para niños y jóvenes.

La propuesta tuvo como objetivo consolidar herramientas para 2026, buscando acompañar a quienes todos los días sostienen el trabajo deportivo en sus comunidades. El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que estas acciones "son fundamentales porque fortalecen a quienes forman y acompañan a nuestros deportistas", y remarcó la decisión de "seguir llegando a cada rincón de la provincia con propuestas de capacitación y formación".

La actividad fue organizada junto al área de Deportes del municipio, a cargo de Agustín Tonutti, quien coordinó el trabajo local para concretar la jornada. La instancia de formación estuvo a cargo del director técnico nacional de atletismo, Sergio Alfonsini, quien brindó herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de la disciplina, con especial enfoque en la iniciación deportiva de niños y jóvenes.

El intendente Ariel Voeffray acompañó la capacitación, valoró la participación de docentes y estudiantes, y destacó el respaldo del Estado provincial para generar espacios de formación que impactan directamente en el desarrollo deportivo y comunitario.

Por parte de la secretaría de Deportes también estuvieron presentes el director General de Social y Educativo, Ricardo Lupi, y la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko, quien fue el nexo directo para concretar la llegada de esta propuesta a la localidad, fortaleciendo el trabajo articulado entre provincia y municipios.