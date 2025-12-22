Premios Olimpia: con entrerrianos, se entregarán las estatuillas

Este lunes se entregrán los Premios Olimpia a los deportistas destacados de 2025.
Con presencia de deportistas entrerrianos entre los ternados, se realizará la 71ª edición de los Premios Olimpia, en la Usina del Arte y con la transmisión de la señal de cable TyC Sports. Entre los candidatos hay dos paranaenses: Carmelo Retamar (Bochas) y Luciano Biondi (Softbol); y la oriunda de Villa Clara Violeta Figueroa (Softbol).
Los destacados
En cuanto al fútbol, figuran entre los nominados: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, tras otro año de alto impacto deportivo en Rosario Central, Inter y Boca, respectivamente.
En el automovilismo, Franco Colapinto -ganador del Olimpia de Oro en 2024 junto a Emiliano Dibu Martínez- figura como candidato tras otra temporada en la Fórmula 1. Compartirá nominación con Agustín Canapino y Nicolás Cavigliasso.
En atletismo los candidatos son: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina. En tanto que Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez, en un trío de fuerte proyección, figuran en el boxeo.
El hockey sobre césped aparecen Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago . En el rugby figuran Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya.
Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia componen la terna de natación, en tanto que el tenis tendrá como candidatos a Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos, protagonistas de un circuito con presencia estable en los primeros planos.
Uno de los puntos que generó debate fue la aparición de Ángel Cabrera en la terna de golf, marcada por su retorno al circuito tras cumplir condena por causas de violencia de género. Su presencia, junto a Ricardo González y Emiliano Grillo, reinstaló la discusión sobre los procesos de reinserción en el alto rendimiento.
Entre las novedades estructurales, la edición suma la categoría de Esports (deportes electrónicos) y crea el Premio Inspiración, un reconocimiento que quedará en manos del público y ofrecerá una beca anual a los nominados sin Olimpia de Plata, con la intención de impulsar talento emergente.
Todos los nominados
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
Básquet: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez / Agustín Anesse / Martín Mansilla / Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
Voley: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo