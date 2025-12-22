Cáceres rechazó el remate de predios Procrear: "Esto representa un daño muy grande"

José Cáceres, presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos y exvicegobernador de la provincia, rechazó la decisión del gobierno nacional de rematar viviendas y terrenos del plan Procrear y exigió al gobernador Rogelio Frigerio que interceda para defender los intereses entrerrianos.

“Causa tristeza e indignación la decisión del gobierno nacional de rematar viviendas y terrenos del plan Procrear, entre ellos un predio de 50.000 m² en Paraná valuado en casi un millón de dólares”, expresó a través de un comunicado.

El dirigente justicialista, quien también fue presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), advirtió sobre el impacto que esta medida tendrá en la provincia: “Para Entre Ríos, que tiene un déficit habitacional estructural, esto representa un daño muy grande. El gobernador Rogelio Frigerio no puede permanecer en silencio frente a esta decisión que afecta directamente a los entrerrianos”.

Detalló que “el terreno en nuestra provincia está en Avenida Ejército 2751 y es el más grande de los tres predios que el gobierno nacional va a rematar. Se podrían haber construido cerca de 400 viviendas ahí”, aseguró. Los otros dos predios están ubicados en Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.

El exvicegobernador cuestionó que “esta medida elimina el Procrear sin garantizar que los futuros desarrollos privados sean accesibles para sectores medios y populares. El programa se destruye sin ninguna política que lo reemplace”.

“Es un mensaje directo a jóvenes y trabajadores, que el Estado no los va a ayudar a construir su primera casa. El acceso a la vivienda pasa a depender solamente del mercado inmobiliario”, señaló.

En ese sentido, reclamó: “El gobernador tiene el deber de defender los intereses entrerrianos. Esto no es un hecho aislado, se trata de un modelo que retira al Estado de la planificación urbana para entregarle ese sector estratégico al interés privado”, insistió.

“La vivienda es una necesidad básica y un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional. Además, la construcción de viviendas tiene un efecto virtuoso en la economía, porque genera demanda de mano de obra, de materiales, activa el comercio local. Eliminar esta política agrava la recesión que ya golpea a los sectores populares”, apuntó.

Por último, Cáceres argumentó que “la política de vivienda tiene que tener una mirada federal. Es la única manera de garantizar el desarrollo integral del país. Entre Ríos tiene que defenderse y reclamar ante el gobierno nacional para frenar este remate que compromete el presente y el futuro de las familias entrerrianas”, expresó.