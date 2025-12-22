A casi cuatro meses de su accidente, Thiago Medina volvió a revivir los rumores de una reconciliación con su ex pareja, Daniela Celis, con un video de ambos mostrándose muy afectuosos.

El ex Gran Hermano se mudó junto a Celis tras salir de terapia intensiva, para continuar con su rehabilitación acompañado de su familia.

En las últimas horas, Medina posteó un video aclarando cuál es su situación actual con la madre de sus hijas, quien fue un gran pilar durante su accidente.

“Yo sé que todos me están preguntando cómo estoy con Dani, si estamos juntos, si estamos separados”, inició. “La verdad que nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida”, sentenció.

“Es más... Vení”, dijo antes de incluir en el video a Daniela.

“Para toda la vida": Daniela Celis y Thiago Medina se sinceraron sobre su relación En las imágenes, ambos se muestran afectuosos entre ellos, destacando la importancia de la familia.

“Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre, toda la vida”, dijo ella. A lo que él agregó: “Sí, aparte de haber sido pareja, somos padres y bueno, sabemos entender eso también”.

Por último, Celis hizo un balance sobre sus años junto a Medina bajo el ojo público: “Nosotros crecimos juntos y ustedes nos vieron evolucionar en todo este trayecto de estos tres años”.

De esta forma, la pareja no cerró la puerta a una futura reconciliación, pero se consolidó como una familia estable.

Fuente: Noticias Argentinas.