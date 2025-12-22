Deportistas entrerrianos fueron distinguidos en los Premios Centenario del COA

Cuatro deportistas entrerrianos fueron distinguidos el pasado viernes durante la Gala del Deporte Olímpico Argentino, organizada por el Comité Olímpico Argentino, con la entrega de la tercera edición de los Premios Centenario. En esta ocasión, recibieron el galardón el paranaense Carmelo Retamar (Bochas), la concordiense Paula Pedrozo (Rugby), la clarense Violeta Figueroa y el paranaense Matías Etchevers (ambos en Sóftbol).

Carmelo Brasesco, junto a Pilar Molina, destacados en Bochas

Cada uno de los galardonados recibió el premio por su labor a lo largo de 2025, donde mostraron “excelencia competitiva, compromiso con los valores olímpicos y tuvieron logros destacados a nivel nacional e internacional”, según detalló el COA en su sitio oficial.

Paula Pedrozo, destacada en rugby junto a Santiago Álvarez.

La siguiente nómina incluye a todos los atletas distinguidos en la tercera edición:

Ernestina Adam y Pablo Ismael Acosta (Ajedrez)

Micaela Levaggie y Joaquín Gómez (Atletismo)

Iona Gualdi y Franco Motto (Bádminton)

Keila Luna y Exequiel Talevi (Béisbol)

Laura Jazmín Deud y Santiago Vicente López (Billar)

Candela Pilar Molina y Carmelo Valentín Retamar Brassesco (Bochas)

Vanesa Rinke y Alexis Plakoudakis (Bowling)

Tatiana Flores y Edgardo Nicolás Peralta (Boxeo)

Clara Feintuch y Agustín Nicolás Madala (Bridge)

Paulina Barreiro Hus y Vicente Vergauven (Canotaje)

Sol Filarent y Ariel Salomón (Centros Comunitarios Macabeos)

Chichi Labake y Luis Marchetti (Cestoball)

Julieta Benedetti y Federico Capello (Ciclismo)

Gabriela Belén Caraballo y Pablo Javier Dietrich (Colombofilia)

Albertina Galán y Alan Kirschbaum (Cricket)

Laila Chain y Matías Berenbroek (Deporte Escolar)

Giuliana Gamba y Tomás Ezequiel Faggiano (Deporte Universitario)

Agostina Hein y Ulises Saravia (Deportes Acuáticos)

Victoria Santacroce y Damián Ancic (Equitación)

Clara Isabel María de las Mercedes Di Tella y Augusto Antonio Servello (Esgrima)

Eugenia De Armas y Tobías Giorgis (Esquí Náutico y Wakeboard)

Thiara Sosa y Nahuel Vener (Faustball)

Celeste D´Arcángelo y Daniel Villafañe (Gimnasia)

Alma Molina y Santiago Emanuel Silva García (Handball)

Juana Castellaro Morello y Tomás Santiago (Hockey sobre césped)

Delfina Fattore y Owen Haiek (Hockey sobre hielo y en línea)

Agustina Lahiton y Mariano Coto (Judo)

Micaela Pacheco y Juan Ignacio Gallardo (Karate)

María Paz Casadevall y Joaquín Eluney Mesa (Levantamiento de Pesas)

Camila Agustina Amarilla y Agustín Alejandro Destribats (Lucha)

Yoselin Altamirano y Valentín Valor (Motociclismo)

Catalina Schneider y Luciano Repetti Calvo (Netball)

Laura Poljak y Emilio Santa Coloma (Paracaidismo)

Valentina Longo y Matías Dell´Olio (Patín / Skateboarding)

María Lis García Calderón y Facundo Andreasen (Pelota)

María Belén Serrano y Franco Santiago Serrano (Pentatlón Moderno y Biatlón)

Mía Cambiaso y Antonio Heguy (Polo)

María José Vargas Parada y Diego García (Racquetball)

Clara Galfre y Santino Menin (Remo)

María Paula Pedrozo y Santiago Álvarez (Rugby)

Francesca Baruzzi y Cristóbal Colombo (Ski y Andinismo)

Violeta Figueroa y Matías Etchevers (Softbol)

Paula Rivero y Segundo Portabales (Squash)

Juliette Duhaime y Thiago Passeri Pezzati (Surf)

Brenda Ruiz Díaz y Nahuel Gillete (Taekwondo)

Solana Sierra y Horacio Zeballos (Tenis)

Ana Codina y Horacio Cifuentes (Tenis de Mesa)

Fernanda Russo Romero y Marcelo Julián Gutiérrez (Tiro)

Alma Pueyo López y Esteban Jesús Silva (Tiro con Arco)

María Emilia Vargas y Thomas Castañeda (Triatlón)

Bianca Cugno y Tomás José Capogrosso (Voleibol)

Julieta Calderón y Jorge Tahan (Wushu Kung Fu)

Catalina Turienzo y Guillermo Parada (Yachting)

Entre los atletas que brillaron en cada disciplina, el Comité Olímpico Argentino otorgó su máximo reconocimiento como “Mejores Deportistas del Año”, un homenaje que celebra no solo sus logros, sino también la pasión y el espíritu olímpico que inspiran, a dos jóvenes cuyo impacto provoca esperanza en el futuro del deporte nacional.

La Gala del Deporte Olímpico Argentino coronó a dos jóvenes que marcaron el pulso del deporte nacional en 2025. Agostina Hein, con apenas 17 años, se convirtió en la gran revelación de la natación: Campeona Mundial Junior en los 400 metros combinados, múltiple medallista en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 donde sumó ocho medallas (tres de oro, cuatro de plata y una de bronce) y dominadora absoluta en los Campeonatos Sudamericano y Argentino. Su talento y disciplina la posicionan como la figura estelar de la natación argentina.

A su lado, Vicente Vergauven brilló en el canotaje con una actuación histórica en ASU2025: dos medallas de oro en K2 y K4 500 metros, una plata en K1 1000 metros y un bronce en K1 500 metros. Su versatilidad y potencia lo consolidaron como referente masculino del año. Ambos comparten el máximo galardón como Mejores Deportistas del Año, un reconocimiento que celebra no solo sus logros, sino el espíritu olímpico que inspira a toda una generación.

En la primera edición (2023), los máximos galardones recayeron en Agustín Vernice (remo) y Belén Casetta (atletismo) como Mejores Deportistas del Año.

Y, en la segunda edición (2024), fueron distinguidos José “Maligno” Torres (Ciclismo) y Eugenia Bosco (Yachting) como Mejores del 2024.

A modo de cierre de la Gala del Deporte Olímpico Argentino las máximas autoridades del COA, Mario Moccia y Alicia Masoni de Morea, presidente y vicepresidente primera respectivamente, intercambiaron presentes con el intendente del Municipio de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini y el diputado de la provincia de Buenos Aires Luis Omar Vivona.