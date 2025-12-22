Un muerto por un choque frontal en la autovía de la ruta 11 en Oro Verde por un auto que se metió a contramano

La Policía Científica trabajó en el lugar con las pericias de rigor, mientras que el santafesino quedó detenido. Foto: Gentileza Elonce.

Este lunes comenzó con una nueva tragedia vial en Entre Ríos: un hombre de Aldea Brasilera murió como consecuencia de un choque frontal ocurrido en la autovía de la ruta 11, en Oro Verde, donde un auto se metió a contramano.

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 0.50 de la madrugada, a la altura del kilómetro 8 de la ruta provincial 11. Según se informó a ANÁLISIS, un VW Gol gris, conducido hombre de 37 años domiciliado en la Zona Rural de San Agustín, provincia de Santa Fe, circulaba en contra mano por el carril con mano que ingresa a Oro Verde desde Paraná.

En ese accionar, colisionó de frente con un auto VW Senda, en el cual se conducían el fallecido y su parea. El hombre quedó atrapado en el habitáculo y fue identificado como Luis Carlos Ruhl, de 67 años, domiciliado en calle General Alvear S/N de Aldea Brasilera. La mujer fue trasladada por la ambulancia del servicio de emergencia 107 al hospital San Martin para su control.

El fiscal Juan Manuel Pereyra dispuso detención del conductor responsable de la tragedia, de apellido Medina. Previo análisis de sangre y orina, fue examinado por el médico de Policía y alojado en Alcaidía de Tribunales.