La coparticipación registró en noviembre una fuerte caída y confirma la tendencia a la baja

Los recursos coparticipados que la Nación transfirió automáticamente a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires registraron en noviembre una caída real del 5 por ciento, uno de los peores resultados del año, según información del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Sólo septiembre y mayo habían mostrado retrocesos más profundos. La baja confirma una tendencia contractiva que se intensificó durante el segundo semestre y afecta de manera directa la disponibilidad financiera de las administraciones provinciales. Ajustados por inflación, los fondos distribuidos a través del sistema federal fueron 280 mil millones inferiores a los de noviembre de 2024. Ninguna jurisdicción logró mejorar su flujo real de ingresos interanual.

El dato adquiere mayor relevancia porque noviembre es clave para reunir los fondos destinados al pago del medio aguinaldo. De persistir este ritmo, algunas provincias podrían enfrentar dificultades operativas para cumplir con ese compromiso en las próximas semanas.

En los primeros 11 meses del año, los recursos coparticipados crecieron apenas 0,7 por ciento en términos reales, el incremento más bajo de 2025.

Si bien la suma agregada muestra una mejora de 353 mil millones respecto del mismo período del año pasado, impulsada por el desempeño positivo de 11 jurisdicciones, la recaudación nacional que alimenta la coparticipación exhibe un comportamiento débil y heterogéneo. La caída de dinamismo se sostuvo mes a mes y afectó especialmente a las provincias de la Región Centro.

En este contexto, Entre Ríos registró una merma significativa en términos reales, en línea con el promedio nacional (5,7 por ciento). La provincia volvió a ubicarse entre las jurisdicciones con mayor caída absoluta de recursos, lo que presiona sus cuentas en un momento del año con fuertes obligaciones salariales.

La reducción del flujo coparticipable se sumó a la desaceleración general de la recaudación nacional y moderó la capacidad financiera provincial para afrontar gastos corrientes y compromisos de corto plazo.

El informe completo puede consultarse aquí.