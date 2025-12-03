Gato Negro Cultural programa un ciclo de cine con destacadas películas del siglo XXI

El espacio cultural Gato Negro, ubicado en Tucumán 355 de.la ciudad de Paraná, anunció la realización de un ciclo de cine que se llevará a cabo todos los domingos de diciembre a las 19. La propuesta reúne cuatro películas consideradas por el propio espacio entre las más influyentes y representativas del siglo XXI, seleccionadas con el objetivo de cerrar el año con una programación que permita volver hacia algunas de las producciones de las últimas décadas.

El ciclo se desarrollará de manera presencial en la sala del Gato Negro Cultural, donde cada domingo se proyectará una película diferente. La organización explicó que la iniciativa surgió como una forma de despedir el año con un recorrido por obras que marcaron tendencias y que de alguna forma tienen relación con los cambios culturales del cine del nuevo siglo.

La programación comenzará este domingo 7 de diciembre con La gran belleza, dirigida por Paolo Sorrentino. La película italiana fue reconocida en festivales internacionales y premiada en múltiples ocasiones, y propone una mirada particular sobre la búsqueda de sentido en una sociedad marcada por el desencanto y la nostalgia de un pasado que ya no encuentra correspondencia en el presente.

El domingo 14 será el turno de Yi Yi, del director taiwanés Edward Yang. El film fue valorado como una de las exploraciones más profundas sobre la vida familiar y el paso del tiempo. La trama narra la historia de una familia de Taipéi a través de distintas generaciones. Con la mirada de un niño como punto de partida, la película aborda temas como los descubrimientos de la infancia, los dilemas de la adultez y la cercanía de la vejez.

El tercer domingo del mes, el 21 de diciembre, se proyectará 2046, del cineasta Wong Kar-Wai. Según adelantó el espacio, el director propone "una indagación soñada y literaria, que juega en un universo visual de colores y luces que indagan en la memoria, los vínculos amorosos y la imposibilidad de detener el paso del tiempo".

Finalmente, el domingo 28 se presentará Inland Empire, del director estadounidense David Lynch. La película es considerada una de las obras más arriesgadas del cineasta, ya que aborda los límites entre lo real y lo imaginario a través de una propuesta que apela directamente a la experiencia del espectador. La organización del ciclo la eligió como cierre del mes, ya que lo consideran "uno de los mejores directores de todos los tiempos, y su obra es enloquecida y pesadillesca".

El costo de cada función será se $2.000 y puede abonarse directamente en el lugar.