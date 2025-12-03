Profesorado de Ciencias Sociales en Concordia: de tres carreras, habilitaron la inscripción sólo a una

El Consejo Directivo del Profesorado Superior de Ciencias Sociales de Concordia, informó que en el marco de la organización institucional para el ciclo lectivo 2026, a partir del 1º de diciembre se encuentran habilitadas únicamente las inscripciones para la carrera de Profesorado de Educación Secundaria en Historia.

Las carreras de Profesorado de Educación Secundaria en Geografía y de Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación (CGE), según la información que difundió CN Digital.

En las próximas semanas se comunicará si los profesorados en Geografía y Ciencia Política continuarán con una nueva cohorte, o no se abrirán los primeros años en el próximo ciclo lectivo.

“Si bien en los últimos tiempos venimos advirtiendo esta situación, por lo que hemos realizado las gestiones necesarias, y la preinscripción solicitada, hoy no podemos concretar la matriculación a estas carreras”, se indicó desde la institución. Asimismo, el Consejo Directivo advirtió que, “si no se habilitan las cohortes de las carreras de Geografía y Ciencia Política, no solo numerosos docentes perderán sus puestos de trabajo, sino que además se verá seriamente resentida la oferta pública de formación docente en Ciencias Sociales. Esta situación también impactaría en la continuidad de un Profesorado con trayectoria en la región, afectando a cientos de jóvenes que esperan acceder a estas carreras para formarse como trabajadores de la educación”, se añadió.

En consecuencia, hasta tanto la autoridad jurisdiccional adopte y anuncie las resoluciones correspondientes, el Instituto solo inscribirá aspirantes para la carrera de Historia.

“El Consejo Directivo agradece a la comunidad por la comprensión y el interés permanente en las propuestas formativas del Profesorado Superior de Ciencias Sociales”, se indicó.

Profesores e integrantes de la comunidad educativa manifestaron que la decisión del CGE tiene que ver con “definir en qué zonas de la provincia sobran y dónde faltan profesores, y profesorados”.

Según se precisó a ANÁLISIS, en una reunión con autoridades educativas se hizo un planteo por horas cátedra y cargos. Las autoridades educativas habrían respondido que “pertenecen a la dirección de nivel, no a los institutos”. Docentes advirtieron que atraviesan momentos de “angustia entre tanta indefinición e incertidumbre”.

En otros lugares de la provincia

Lo que ocurre con los profesorados superiores en Concordia se replica en otros lugares de la provincia. Hace unos diez días, se conoció el cierre del Profesorado de Lengua y Literatura de Chajarí. “Desde Unidad Docente nos ponemos en alerta y convocamos a docentes y estudiantes de Entre Ríos a organizarnos y preparar un plan de acción ante el cierre de diversas carreras terciarias, entre ellas el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto Superior de Formación Docente de Chajarí, así como la falta de respuestas sobre la continuidad de los desdoblamientos en numerosos institutos, como ocurre en el Profesorado de Educación Física del Instituto Superior de Paraná”, se indicó la agrupación docente.