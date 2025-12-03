Arthur Newton Full Agency celebra 25 años de creatividad, expansión y visión federal

Arthur Newton Full Agency cumple 25 años consolidándose como un referente nacional en comunicación integral, con una trayectoria marcada por grandes hitos, innovación constante y una fuerte expansión hacia el interior del país.

A lo largo de este cuarto de siglo, su sello ha sido ofrecer soluciones integrales que van desde Branding & Diseño, Prensa & Comunicación y Organización integral de Eventos hasta Producción, Gestión de medios on y off, Creatividad y Alianzas Estratégicas.

“Cumplir 25 años nos llena de orgullo y es un testimonio de la confianza de nuestros clientes y del talento de nuestro equipo”, afirmó Florencia Candioti, directora y fundadora de Arthur Newton Full Agency. “Desde los comienzos entendimos la riqueza y el potencial del interior argentino, y acompañar a las empresas y marcas de cada región ha sido parte esencial de nuestra operación y estrategia de federalización”, señaló.

En el marco del aniversario, Arthur Newton Full Agency presentó también su plataforma digital www.arthur-newton.com completamente renovada: un sitio moderno, intuitivo y orientado a la experiencia del usuario. Bajo la premisa “Ideamos, Activamos y Conectamos”, la nueva web permite recorrer su portafolio de casos de éxito y conocer en profundidad sus servicios en Brand Solutions & Experiences y Full Agency.

Acerca de Arthur Newton Full Agency

Fundada por Florencia Candioti en el año 2000, Arthur Newton Full Agency es una agencia full service especializada en comunicación integral, prensa y BTL. Con una mirada 360°, su trabajo abarca estrategia, relación con medios, creatividad, activaciones, lanzamientos de productos y producción de eventos.