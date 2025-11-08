San Lorenzo rescató un empate de su visita a Rosario

Este viernes por la noche comenzó la disputa de la 15ª y penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió a San Lorenzo en un partido que contó con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina.

La primera chance de peligro la generó el visitante con una recuperación en ataque que derivó en un pase para Agustín Ladstatter. El mediocampista sacó un fuerte remate bajo desde la medialuna del área que se fue pegado al poste izquierdo del arco defendido por Jorge Broun.

El Ciclón tuvo poco después una chance muy clara en un tiro libre ejecutado prácticamente desde la mitad de la cancha. Con una jugada preparada el balón fue hacia la izquierda y desde allí cayó el centro para Gastón Hernández, que ganó de cabeza y remató cruzado para vencer a Broun. Sin embargo, su tanto se invalidó por offside.

El equipo de Damián Ayude (que se fue expulsado) tuvo una excelente chance de contragolpe. Luego de una recuperación por izquierda, una gran carrera de Ladstatter le permitió llegar al mano a mano con Broun y con Cerutti completamente solo por el costado derecho. El mediocampista decidió sacar el remate cruzado y desperdició la oportunidad cuando su compañero pedía la pelota en una mejor posición.

El visitante siguió buscando y tuvo una nueva chance luego de un pase largo para la carrera de Alexis Cuello. El atacante avanzó por derecha y remató cruzado, pero su disparo encontró una buena intervención de Jorge Broun, que rechazó hacia su izquierda.

Ya en el complemento llegó la primera chance para el anfitrión. Jaminton Campaz se escapó por izquierda y luego de un desborde a pura potencia envió un centro para la llegada de Gaspar Duarte, que no pudo definir frente a la marca de Elías Báez cuando se encontraba solo frente al arco.

El Canalla siguió buscando y tuvo una buena oportunidad con un desborde de Ignacio Malcorra por la derecha desde el que llegó un centro al área chica. Ningún compañero suyo llegó a impulsarlo, pero la pifia de Daniel Herrera en su intento por rechazar casi convierte ese envío en un gol en contra.

La insistencia le permitió a Rosario Central lograr la apertura del marcador. El centro de tiro libre desde la izquierda llegó a la cabeza de Enzo Giménez, que remató al ángulo superior derecho y pareció estampar el 1-0. Sin embargo, la jugada se anuló porque en la previa hubo falta sobre Ignacio Perruzzi.

Los de Ariel Holan tuvieron una nueva oportunidad luego de un enganche y centro de Ángel DI María que buscó la cabeza de Alejo Véliz. Aunque el atacante no llegó, el envío tenía destino de arco, pero una buena estirada le permitió a Orlando Gill enviar el balón al tiro de esquina con un manotazo. No hubo más.

Con la igualdad, Rosario Central llegó a 31 puntos y sigue liderando la Zona B; mientras que San Lorenzo tiene 23 unidades y está quinto dentro de su grupo, ya con un lugar asegurado en los octavos de final. En la próxima fecha, última de la fase regular, el Ciclón recibirá a Sarmiento de Junín; mientras que a Central le tocará visitar a Independiente.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 0-0 San Lorenzo.

Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ángel Di María y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

11’ST: ingresó Daniel Herrera por Jhohan Romaña (SLO).

18’ST: ingresó Enzo Giménez por Gaspar Duarte (CEN).

29’ST: ingresó Ignacio Ovando por Facundo Mallo (CEN).

30’ST: ingresó Matías Reali por Ezequiel Cerutti (SLO).

30’ST: ingresó Teo Rodríguez Pagano Agustin Ladstatter (SLO).

41’ST: ingresó Diego Herazo por Facundo Gulli (SLO).

41ST: ingresó Emanuel Cecchini por Nicolás Tripichio (SLO).



Amonestados:

14’ST: Elías Báez (SLO).

17’ST: Nicolás Tripichio (SLO).

42’ST: Ezequiel Herrera (SLO).

46’ST: Emanuel Coronel (CEN).

48’ST: Matías Reali (SLO).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Nicolás Lamolina.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.