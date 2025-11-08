Torneo Regional: Tilcara va por el ascenso en Rosario

Tilcara viene de superar la semifinal y va por el ascenso en Rosario (foto: Instagram @jmhcordobes).

Luego de superar las semifinales con un gran triunfo sobre Los Caranchos por 25-20 en El Quincho de la Ruta 18, el Club Tilcara accedió a la final por el ascenso de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. En ese marco tiene una nueva cita este sábado, por la definición de un campeonato que lo tuvo como protagonista.

El Verde de Paraná tendrá que enfrentar a Universitario de Rosario en la definición. Será este sábado a partir de las 16.30 en el campo de juego de Fisherton, sede del Jockey Club de Rosario. El partido ofrecerá la oportunidad al conjunto paranaense de volver a la Primera División, en la que supo estar años atrás.

Pese a haber ganado la fase regular con cierta holgura, el equipo rosarino sufrió en las semifinales. Alma Juniors de Esperanza no se lo dejó nada fácil, pero el ganador fue Universitario, que se impuso por 36-32 para lograr el acceso a la definición.

Para este partido, Guillermo Aguilera confirmó el XV con el que su equipo buscará el acceso a la primera división que presentará cambios reglamentarios en la próxima temporada.

El equipo elegido cuenta con: Valnetino Sigura, Bruno Stoppello, Roberto Figueroa; Andrés Schroeder, Germán Savio; Juan Arnau, Franco Benítez, Juan Casalongue; Manuel Massoni, Tomás Sigura, Renzo Manetti, Álvaro Arias; Santino Dapit, Giuliano Piaggio y Renzo Elías.

En frente, el conjunto dirigido por Guillermo Isabella saldrá a la cancha con: Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez, Nicolás Montero; Joaquín Stilling, Uriel Pozzo; Ignacio Guacesi, Facundo Cuello, Manuel Todaro; Ignacio Zabella, Pedro González Fresneda; Federico Campora, Ignacio Todaro; Lisandro Riquelme, Jeremías Floridia y Luciano Rovetto.

Este partido contará con el arbitraje de Facundo Gorla, de la Unión Santafesina de Rugby. Lo acompañarán como asistentes Franco Intilangelo y Juan González.